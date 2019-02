Tiberio Timperi: figlio, compagna e vita privata, chi è Figlio Tiberio TImperi e curiosità sulla vita privata

Tiberio Timperi è tra i conduttori e giornalisti televisivi più noti al pubblico italiano. Fa parte della lista dei volti storici della Rai, per il suo fascino è amato soprattutto dalle donne.

Vita privata di Tiberio Timperi

Tiberio Timperi nasce a Roma il 19 ottobre 1964.

Dopo 3 anni di fidanzamento ed un figlio il conduttore Tiberio Timperi ha sposato nel 2005 Orsola Adele Gazzaniga, è stato però un matrimonio lampo, durato solo 3 mesi. Dopo la fine del matrimonio, la battaglia legale per la custodia del figlio che continua ancora oggi. Riguardo alle accuse che gli sono state rivolte dalla moglie e alla battaglie per la difesa dei diritti di ogni genitore, in un’intervista a Il Giorno il conduttore ha dichiarato: “La mamma è sempre buona, mentre il padre è colpevole a prescindere”.

Questa tema l’ha toccato a tal punto che l’ha spinto a scrivere un libro sul tema del dramma dei padri separati che si intitola “Nei tuoi occhi di bambino”. Tiberio Timperi denuncia il fatto che in caso di separazione la figura del padre viene contemplata solo a livello finanziario ed esclusa dalle decisioni dei giudici per quanto riguarda il delineare le regole educative.

Oggi Tiberi Timperi è single e dedica tutto il suo tempo libero a Daniele, suo figlio.

Carriera di Tiberio Timperi

Il conduttore ha raccontato che la sua carriera è iniziata molto presto: “’Sono nato in un quartiere popolare, a Roma. Ho cominciato a lavorare come dj a 15 anni e poi ho fatto il giornalista passando da cronista a inviato, conduttore e così via. Ho un solo rimpianto: che mia madre Vincenza sia mancata prima di vedere che, in un certo senso, ce l’ho fatta ad avere successo’’.

Tiberio Timperi inizia la sua carriera in radio, a Radio Montecarlo, e debutta nel 1986 in tv con Tele Montecarlo. Passa alla professione di giornalista e poi alla conduzione di programmi televisivi tra cui: ‘” I fatti vostri’”; “ Telethon”; “ Il lotto alle otto”; “ Verdetto finale”; “ Buon Natale in famiglia”. Conduce anche il “ Premio Ischia internazionale di giornalismo” e “ Socrate, il merito in tv”.

Nell’ultimo periodo è impegnato nella conduzione del programma “ Uno mattina in famiglia”, per poi passare a Uno mattina estate insieme a Valentina Bisti.

La sua esperienza di matrimonio lampo ha spinto Tiziano Timperi a scrivere un libro nel 2007 “ Amarsi sempre! Sposarsi?”.

