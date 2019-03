Giuseppe Cruciani: figlia, fidanzata ed ex moglie. Chi è il giornalista Chi è Giuseppe Cruciani e vita privata

L’irriverente giornalista Giuseppe Cruciani si è contraddistinto nel suo ambiente grazie ad una satira sfacciata e trasgressiva. Sempre pronto a lanciare nuove provocazioni, ha portato la sua verve corrosiva nel programma radiofonico La Zanzara in cui non risparmia proprio nessuno.

Anche nella vita privata Giuseppe è imprevedibile. Nel corso degli anni, il giornalista ha avuto numerosi flirt con donne note dello spettacolo. Non mancano colpi di scena nella vita di Cruciani, come un matrimonio improvviso durato pochissimo ma che ha portato alla nascita della sua adorata figlia Viola.

Ma cosa sappiamo del giornalista romano?

Chi è Giuseppe Cruciani

Giuseppe nasce a Roma il 15 settembre del 1966. Di segno zodiacale vergine, il giornalista ha passato quasi tutta l’infanzia e l’adolescenza nella capitale, tranne che per un breve periodo in Sicilia. Dopo la maturità classica al liceo Virgilio, Cruciani si iscrive all’Università La Sapienza laureandosi in scienze politiche.

La sua gran voglia di scoprire e conoscere il mondo lo porta a lavorare per un certo periodo come produttore per Euronews, visitando diverse città d’Europa tra le quali Parigi e Lione. Nonostante le grandi soddisfazioni lavorative, Giuseppe doveva ancora scoprire la sua vera passione: la radio.

La Zanzara di Cruciani

Dopo essersi trasferito a Milano ha iniziato ad elaborare un progetto che nel 2006 ha portato alla nascita de La Zanzara. Il programma radiofonico ideato e condotto da Cruciani affronta temi attualità e prevede la presenza di molti ospiti. Giuseppe ha potuto così dare libero sfogo alla sua creatività trasgressiva che gli ha fatto guadagnare un pubblico molto affezionato. Di recente Cruciani è stato anche ospite del programma televisivo Scherzi a parte condotto da Paolo Bonolis.

Al pari di quella professionale anche la vita privata di Cruciani è stata molto intensa. In questi anni infatti spesso è stato paparazzato con donne famose dello spettacolo.

La vita privata di Giuseppe Cruciani: il flirt con la Valiani e Selvaggia Lucarelli

Cruciani con la sua graffiante ironia ha conquistato il cuore di molte donne. Il giornalista, considerato un vero e proprio latin lover, è entrato nel mondo del gossip nel 2002 quando è stato fotografato mentre baciava Francesca Valiani, fidanzata allora e moglie ora, del cantante Jovanotti.

Successivamente ha intrapreso una relazione con Selvaggia Lucarelli che però è durata poco ed il giornalista romano presto ha ripreso la vita mondana.

Giuseppe Cruciani: l’ ex moglie e la figlia

Nel 2000 Giuseppe decide di fare una follia: sposa una donna che aveva appena conosciuto e nel 2005 nasce la sua adorata figlia Viola. Tuttavia nonostante il colpo di fulmine, la coppia dura pochi anni per poi approdare al divorzio. Cruciani ha spesso dichiarato di non pentirsi di questo breve matrimonio perché da quell’ unione è nata la gioia più grande della sua vita.

La fidanzata e il profilo Instagram di Cruciani

Nel 2015 Giuseppe ha intrapreso una relazione con una bellissima ragazza bionda di nome Eleonora originaria di Sacile.

Della sua vita sentimentale attuale si sa molto poco perché il giornalista preferisce non divulgare notizie personali e sul suo contatto Instagram gcruciani condivide solo informazioni inerenti al lavoro.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM