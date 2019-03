Bonifico conto corrente chiuso: come recuperare i soldi Conto corrente chiuso e bonifico ricevuto

Cosa succede quando si inoltra un bonifico verso un conto estinto? Il bonifico torna al mittente? Se sì, dopo quanto tempo? L’ operazione non andata a buon termine comporta il pagamento di costi?

Conto corrente: il bonifico torna indietro?

In teoria, quando si inoltra un bonifico verso un conto corrente estinto, la banca che riceve il suddetto bonifico lo rimanda indietro specificando la motivazione che ha determinato il mancato versamento. Sempre in teoria, lo storno del bonifico mancato presso il contro del mittente non dovrebbe richiedere più di 3/4 giorni.

Detto ciò, bisogna sottolineare che potrebbero esserci delle variazioni rispetto a tale indirizzo a seconda della banca. Per esempio, è possibile che il titolare del conto ne abbia chiuso uno e aperto un altro sempre presso lo stesso istituto. Dunque, inviando un bonifico su un conto sbagliato ma pur sempre a un cliente della banca, è possibile che l’ istituto dirotti il bonifico sul conto giusto, per così dire. Tuttavia, come si diceva, non è una strada percorsa da tutti gli istituti di credito.

Conto corrente: l’ operazione comporta dei costi?

Altro caso quello in cui il beneficiario di un bonifico sa del prossimo arrivo di quest’ ultimo ma su un conto, appunto, che ha estinto; quindi, recandosi presso la banca dove ha chiuso il conto, la sua ormai ex filiale, potrebbe chiedere di farselo accreditare magari tramite assegno circolare. Una volta che si entra in possesso di un assegno circolare si potrà fare qualsiasi operazione tra cui il versamento sul proprio conto, quello giusto. Da precisare che di solito l’ emissione di un assegno circolare è gratuita; invece, si segnala che alcuni istituti di credito potrebbe prevedere delle “ penali” nell’ evenienza di bonifici verso conti estinti. Insomma, il denaro torna indietro ma a fronte del pagamento di una commissione.

