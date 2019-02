Marco Mengoni: fidanzato e album Atlantico, la carriera del cantante Album Marco Mengoni, le canzoni

Marco Mengoni, è uno dei cantanti più giovani con maggioire successo in Italia. Nonostante la giovane età (30 anni), ha già alle spalle una carriera ricca di successo ed esperienze. Sin da quando è apparso per le prima prima volta, negli schermi italiani, ha conquistato il cuore di tutti con la sua voce e il suo talento.

Marco Mengoni: vita privata

Marco Mengoni nasce il 25 dicembre 1988 a Ronciglione, in provincia di Viterbo. Si avvicina al mondo della musica all’ età di quattordici anni, quando si iscrive in una scuola di canto. Dopo essersi trasferito a Roma e aver preso parte ad eventi locali, nel 2009 ha partecipato ai casting di X-Factor, vincendo l’ edizione e dando il via ad una lunga strada da cantante.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Marco Mengoni, è sempre stato riservato. Non ha mai svelato la sua identità sessuale, in quanto, “ voci di corridoio” dicono sia omosessuale. Non esiste nessuna conferma, e il cantante non ha mai optato per un coming out. È stato, in questi giorni, protagonista di un presunto scoop. Marco, è stato immortalato in una foto insieme ad un misterioso ragazzo. I due sono stati visti inizialmente in un supermercato e -in un secondo momento- in un ristorate argentino con atmosfera intima.

Marco Mengoni: la carriera del cantante

Marco Mengoni, viene conosciuto a livello nazionale, dal momento in cui è entrato a far parte di X-Factor (team di Morgan). Ha vinto l’ edizione, ed è entrato nel cuore di tutto il pubblico italiano che lo ha sostenuto. Successivamente al trionfo del talent, ha guadagnato un contratto con la Sony Music da 300 mila euro, e la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo, nella categoria Artisti. Dal singolo “Dove si vola“, Mengoni scala tutte le classifiche, raggiungendo il primo posto e conquistando il Premio della Critica.

Nel corso di un brevissimo periodo, il cantante pubblica due album, che riscuotono tantissimo successo: omonimo il primo, Re matto il secondo. Dopo aver pubblicato “Re Matto platinum edition“, Mengoni vince anche due Wind Music Awards, assegnatigli per i dischi di platino ottenuti fino a quel momento. Poco dopo esordisce con “Solo 2.0“. Ancora una volta, il debutto è bagnato dal primo posto nella classifica Fimi. Gli altri singoli estratti sono “Tanto il resto cambia” e “Dall’ inferno“.

Marco Mengoni: Atlantico, l’ ultimo album

Il 30 Novembre è uscito il nuovo album di Marco Mengoni: Atlantico. Il disco è ricco delle esperienze che Marco ha vissuto, compiendo un viaggio in giro per diversi paesi. Ha viaggiato alla ricerca di un contrasto con quella che fin ora è stata la sua strada e vita artistica e non solo. L’ album è un lavoro realizzato e pubblicato in due anni e mezzo, e contiene un po’ di ogni musica locale con cui il cantante è entrato in contatto.

