Isola dei famosi 2019: cast, concorrenti ufficiali e conduttrice. Chi è l’inviato Cast concorrenti ufficiali 2019 e inviato

Aggiornamento 7 gennaio 2019: Ecco i concorrenti ufficiali e cast

Presentatrice: Alessia Marcuzzi

Opinionisti: Alda D’Eusanio, Alba Parietti

Inviato: Alvin

–Riccardo Fogli

–Paolo Brosio

–Douglas Meyer Nielsen

–Grecia Colmenares

–Kaspar Capparoni

–Luca Vismara

–Marco Maddaloni

–Abdelkader Ghezzal

–Viktorija Mihajlovic

–Virginia Mihajlovic

–Demetra Hampton

–Marina La Rosa

–Taylor Mega

–Jo Squillo

–Sarah Altobello

–Jeremias Rodriguez

Nel 2019 va in onda la quattordicesima edizione del reality show di canale 5: L’ isola dei famosi. Il reality di sopravvivenza, vede i vip del momento e non, in un contesto come quello delle Honduras, guadagnarsi il cibo, con fatiche e sacrifici. Nuovo anno e nuove proposte tra i candidati all’ Isola dei famosi 2019. L’ inizio è fissato per la fine di gennaio.

Isola dei Famosi 2019: Cast, concorrenti e conduttrice

Tra le tante ipotesi e le tante voci, l’ unica certezza è la conduttrice. L’ Isola dei famosi 2019 sarà guidata da Alessia Marcuzzi (che conduce il reality dal 2015).

<< Mai. Nemmeno quest’anno, anche se le difficoltà sono state parecchie. Durante l’estate ho pensato che mi mancava L’Isola, con tutte le sofferenze che porta la sua gestione, ma rimane uno dei programmi più pop e affascinanti della nostra TV. Lì, su quello schermo, vedi davvero i personaggi famosi che cercano di cavarsela in un contesto suggestivo e straniante. È il sogno e la fatica, con tutte le sue sfaccettature e le sue difficoltà.>> Queste le parole della Marcuzzi in un’ intervista.

Alvin (che ha già ricoperto il ruolo nel 2015 e 2016) era il nome dell’ inviato più accreditato. Per quanto riguarda l’opinionista in studio, non ci sono molte aspettative. Alba Parietti è l’ unica ipotesi al momento.

I concorrenti che si sono auto-candidati pubblicamente sono tanti. Tra questi: Ignazio Moser e Jeremias Rodriguez. Il primo, fidanzato di Cecilia Rodriguez, ammette la sua voglia di mettersi in gioco all’ interno di un contesto come quello dell’ Isola dei famosi 2019. Il secondo, fratello della stessa showgirl, dichiara: “Dopo Belen e Cecilia manco solo io!”. Altre proposte sono: Marina La Rosa, l’ex gieffina; Grecia Colmenares, attrice venezuelana di telenovelas; il cantante Riccardo Fogli; un bello ex di ‘Uomini e Donne’ (di cui non si sa ancora con certezza il nome); l’attrice celebre negli anni ’80-’90 Marina Suma; Paolo Brosio, ex inviato in una delle edizioni condotte da Simona Ventura; Filippo Magnini, l’ex nuotatore; Marco Del Vecchio, l’ex giocatore della Roma.

Come abbiamo precisato inizialmente, l’ inizio del reality show Mediaset è il 24 gennaio 2019 su Canale 5. Da quest’edizione a cadenza settimanale di giovedì.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM