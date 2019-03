Margherita Mazzucco: età e vita privata di Elena de L’amica geniale. Chi é Chi è Margherita Mazzucco e vita privata

Margherita Mazzucco è l’attrice che ha interpretato Elena Greco da adolescente ne L’amica geniale. La fiction tratta dal primo volume della quadrilogia di Elena Ferrante ha riscosso un successo strepitoso. L’ amica geniale ha conquistato più di 7 milioni di spettatori e già prevede un seguito. La serie racconta l’amicizia tra Lila ed Elena interpretate da Ludovica Nasti ed Elisa del Genio durante l’infanzia, mentre Gaia Girace e Margherita Mazzucco sono le due amiche da adolescenti.

Tutte e quattro le attrici sono agli esordi della propria carriera artistica. La Ferrante infatti ha chiesto attrici non professioniste per comunicare una spontaneità e naturalezza difficilmente raggiungibile con artisti navigati. A guidare le ragazze nell’immedesimazione è stato il regista Saverio Costanzo che le ha seguite per tutte le riprese.

Le giovani attrici si sono dimostrate all’altezza delle grandi aspettative nutrite dagli appassionati lettori de L’amica geniale che da anni aspettavano la fiction. Margherita Mazzucco che è Elena Greco da adolescente è stata scelta anche per la sua incredibile somiglianza fisica con la piccola Elisa del Genio. Ma cosa sappiamo della bella e talentuosa attrice esordiente?

Margherita Mazzucco: età, vita privata ed Instagram

Viso angelico, capelli biondi e sguardo pulito. Queste le caratteristiche fisiche dell’attrice che ha incantato il pubblico a casa. Margherita è alta 1. 66 cm per appena 55 kg. Nonostante sia agli inizi della sua carriera ha già dimostrato incredibili capacità artistiche che fanno presagire un futuro roseo nel mondo del cinema.

Della sua vita privata Margherita non ha fatto trapelare quasi nulla per tutelare la propria privacy. Forse anche per questo a differenza delle altre ragazze del cast che sono molto attive sui social, Margherita non ha un profiLo Facebook ed il suo account Instagram oltre ad essere privato non contiene post. Della ragazza sappiamo solo che è nata nel 2004 ed è originaria di Napoli. La giovane attrice è molto legata alla sua famiglia che la sostiene e la supporta sempre. Inoltre la ragazza per conciliare lo studio ed il lavoro ha dovuto frequentare delle lezioni private.

