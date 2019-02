Nino Frassica: età, moglie e carriera. La vita privata e le curiosità Chi è Nino Frassica e carriera

Nino Frassica è un attore e un comico molto amato dagli italiani, è conosciuto dal pubblico per il ruolo del maresciallo Cecchini nella fiction “ Don Matteo”.

Il siciliano Nino Frassica si è sempre distinto per la sua simpatia e il suo talento che l’hanno portato ad essere inserito nella lista dei personaggi preferiti dagli italiani.

Giancarlo Magalli: figlia, moglie, altezza ed età. La carriera

La vita privata di Nino Frassica

Nino Frassica nasce a Messina l’11 dicembre 1950, il suo talento viene scoperto da Renzo Arbore.

L’attore siciliano non ha una carriera scolastica impeccabile, è stato bocciato due volte per le troppe assenze dovute al fatto che preferiva la sua passione per il cinema alla scuola.

Nino Frassica si è sposato due volte: la prima volta con la collega Daniela Conti dal 1985 al 1993, il matrimonio non ha portato figli. Il divorzio ha causato una grande tristezza nell’ attore che ha deciso di passare 20 anni in solitudine.

Dopo questo periodo di solitudine l’attore ha intrapreso una relazione durata 10 anni con l’attrice teatrale Barbara Exignotis, con cui si è spostato quest’anno. Quest’ultima ha una figlia avuta da una relazione precedente.

Sulla sua vita privata il celebra attore messinese ha dichiarato di ritenersi sereno e soddisfatto: “ Nella mia vita privata sono più furbo di Cecchini, che è troppo buono, e sicuramente sono meno disponibile di lui. Inoltre non sono un solitario, anche se tutto dipende dall’ umore. A volte voglio vedere molti amici, altre volte preferisco non vedere nessuno. Sono lunatico”.

Ha poi aggiunto in un’intervista al settimanale Intimità: “Sono felice di essere riuscito a fare un lavoro che mi piace un sacco e che allo stesso tempo mi diverte, perché questo è il massimo che puoi avere dalla vita. Ora sto scrivendo una nuova sitcom che vorrei proporre alla Rai. Fare l’autore mi dà una grande carica. Che cosa posso desiderare di più?”.

La carriera del comico messinese Nino Frassica

La carriera di Nino Frassica nel mondo dello spettacolo comincia dal teatro, dopodiché l’attore siciliano decide di chiamare Renzo Arbore che gli trova una parte nel film FF.SS.

Il comico famoso negli Anni Ottanta grazie al varietà televisivo “ Quelli della notte” di Renzo Arbore.

Da qui inizia il suo percorso nel mondo della televisione, partecipa a molti programmi di Rai 2: “ Fantastico”, “ Domenica In”, “ Scommettiamo che…?”, “ I cervelloni” e “ Acqua Calda”.

Ma l’attore messinese non è interessato solo ai programmi televisivi infatti riesce a ritagliarsi un ruolo anche nella fiction “ Don Matteo”, in cui dal 1999 interpreta il maresciallo Cecchini. Ha fatto parte del cast di: “ Ho sposato uno sbirro”, “ L’Ispettore Coliandro”, “ I Cesaroni” e “ La mafia uccide solo d’estate”.

Nel 2010 Nino Frassica compare sul grande schermo prendendo parte al film “ The Tourist” con l’attore Johnny Depp. Nell’ anno 2017 il comico prende parte alla giuria di Miss Italia.

All’ interno del curriculum del comico messinese troviamo anche numerose apparizioni a Sanremo ed il fatto che è testimonial per il Ministero della Salute nella campagna contro il fumo.

Ora Nino Frassica e Renzo Arbore sono i conduttori di” Indietro Tutta” e il comico messinese è sempre presente nella seconda parte della trasmissione “ Che tempo che fa” dal conduttore Fabio Fazio. Il 25 maggio 2018 è stato pubblicato il suo libro “ Novella Bella” nato dopo il successo avuto a “ Che tempo che fa”.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM