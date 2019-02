Andrea Delogu: genitori, marito e altezza. Carriera e chi é Chi è Andrea Delogu e carriera

Andrea Delogu è uno dei personaggi italiani più apprezzati dal pubblico, la sua vita però non è sempre stata semplice. Infatti Delogu ha alle spalle un passato burrascoso.

La vita privata di Andrea Delogu

Andrea Delogu nasce a Cesena il 23 maggio 1982. È una conduttrice televisiva e radiofonica ed è alta 1,73 cm.

Sul perché abbia un nome maschile, la conduttrice ha dichiarato: “Mio padre voleva un maschio”

La conduttrice è nata e cresciuta in una comunità per tossicodipendenti a San Patrignano perché i suoi genitori si erano fatti ricoverare. In un’intervista a le “Invasioni Barbariche” Andrea Delogu ha dichiarato: “Non sono una vittima. Con la droga i miei genitori hanno fatto un errore. Hanno riempito un vuoto, sbagliando. Non posso accusarli, anzi mi sento orgogliosa di loro. Mi hanno evitato di soffrire, soffrendo al posto mio”.

In un’intervista a “Il Fatto Quotidiano” la conduttrice ha dichiarato di aver scoperto di essere dislessica grazie al corso di dizione che ha seguito: “Svelato un arcano che mi porto dietro da quando sono piccola, e mi definivano stupida perché non riuscivo a scrivere correttamente: sparavo terribili errori di grammatica”.

Ha inoltre dichiarato di aver sofferto di depressione in passato che il suo più grande sogno sarebbe quello di condurre Sanremo.

Il matrimonio tra Andrea Delogu e Francesco Montanari

Andrea Delogu è sposata dal 2016 con l’attore del cinema italiano Francesco Montanari. In un’intervista a Vanity Fair la conduttrice ha raccontato il primo appuntamento con il marito: “Aveva affittato un mago per stupirmi, perché mi aveva promesso una serata “magica”. Solo che lui era emozionato e si era un po’ ubriacato, invece il mago era sobrio e ci provava con me. Ho capito da quell’uscita disastrosa che avevo trovato l’uomo della mia vita: poteva solo migliorare”.

Andrea Delogu di Francesco Montanari ha raccontato: “Se avessi accanto un uomo come me, saremmo due macigni, invece lui riesce a tirare fuori la mia dolcezza. A volte gli chiedo scusa perché so che sono stata fredda. Il mio obbiettivo è sentirmi dire un giorno: Amore, sei un po’ appiccicosa”.

La carriera di Andrea Delogu

Andrea Delogu ha raccontato come e quando si è avvicinata al mondo dello spettacolo: “Avevo 13 anni e Cristina D’Avena si esibiva a Rimini. Il presentatore dovette assentarsi all’ultimo minuto e allora ci pensai io a sostituirlo. Mi accorsi che la mia voce amplificata piaceva, e così mi sono decisa a sfondare in questo ambiente”.

Poi Andrea Delogu ha incominciato la sua carriera radiofonica, facendo colpo anche su Renzo Arbore.

Ora accompagnata da Gabriele Corsi conduce la trasmissione calcistica a sfondo ironico “B come Sabato”.

