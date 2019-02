Fabio Fazio: età, moglie e figli. La carriera televisiva Carriera Fabio Fazio e vita privata

Fabio Fazio, uno dei volti più noti della Rai, è un giornalista che negli anni ha fatto carriera da conduttore. Sono innumerevoli i programmi di successo che dal 1982 vedono Fabio come presentatore, ma conosciamolo meglio.

Fabio Fazio: la carriera televisiva

Fabio Fazio è nato il 30 novembre 1964 a Savona. Ha 54 anni, è alto 176 cm e pesa 77 chili.

Laureatosi in Lettere a Genova, nel 1982 è stato scoperto da Giancarlo Magalli durante il suo esordio da imitatore nel programma radiofonico Black out. Ben presto debutta in televisione, affiancando grandi personaggi, quali: Raffaella Carrà e Loretta Goggi. Successivamente, Fabio Fazio, decide di dedicarsi alla conduzione di programmi rivolti ad un pubblico più giovane, tra questi: Jeans (1987).

Su Odeon Tv, è stato conduttore per tre anni di Forza Italia e nello stesso periodo, su Rai, ha preso parte ai programmi: Fate il vostro gioco e Mai dire mai. Nel 1991 conduce Mi manda Lubrano, programma nel quale ha ottenuto molto successo. Il 1993, vede Fabio Fazio come ideatore e conduttore del programma Quelli che il calcio. Qualche anno dopo presenta -affiancando Claudio Baglioni– Anima Mia. Conduce poi due edizioni consecutive del Festival di Sanremo, nel 1999 e nel 2000. Ma il programma che ha sicuramente riscosso più successo è Che tempo fa, condotto per ben 14 stagioni.

La vita privata di Fabio Fazio

Sin dal 1994, Fabio Fazio, è sposato con Gioia. I due si conoscono da quando erano ragazzini, in quanto la moglie del giornalista, è figlia di un importante medico di Savona. Della sua vita privata si sa ben poco, proprio perché ha sempre cercato di tenerla fuori dalla luce dei riflettori. Quel che sappiamo è che nel 2004 nasce Michele, il primogenito della coppia, e nel 2009 Caterina. Il conduttore è molto legato alla vita familiare, e trascorre molto del suo tempo disponibile, insieme alla moglie e ai figli. È un padre premuroso e attento, e per quel che si sa, anche un ottimo marito.

