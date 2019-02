Lorenzo Jovanotti Cherubini: figli, moglie e carriera. Chi è Carriera e vita privata Jovanotti

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è uno dei cantanti italiani con maggiore successo. È nato a Roma nel 1966, ha quindi 52 anni ed è alto ben 193 cm. Il successo, per Jovanotti, è arrivato negli anni Ottanta, e il genere con il quale ha sfondato nel mondo della musica era il rap. Con il trascorrere degli anni, è passato alla world music, un misto tra pop e folk. Oggi è uno dei cantautori italiani più amati e apprezzati. Conosciamo meglio la vita privata e la carriera del famoso cantante.

Lorenzo Jovanotti: vita privata

Lorenzo Jovanotti, nel 2008 –dopo tanti anni di convivenza- ha sposato Francesca, autrice e fotografa. La loro storia, è nata negli anni Novanta e nel 1998 hanno dato alla luce Teresa, la loro prima e unica figlia. Lorenzo, ha dedicato a Teresa una delle sue canzoni più belle: Per te. Non si sa molto della loro primogenita, in quanto quest’ultima ha sempre preferito tenersi lontana dal mondo dello spettacolo, e anche i genitori, dal canto loro, non hanno mai voluto parlare eccessivamente della figlia. Era ancora neonata, quando è apparsa in un videoclip musicale del padre.

Fino ai suoi 18 anni, la figlia di Lorenzo Jovanotti, era quasi un mistero, ma è nel videoclip di E non hai ancora visto niente, che la giovane Teresa lascia tutti a bocca aperta. Appare come una ragazza decisa e intenta a proseguire al meglio i suoi studi a New York. Lorenzo Jovanotti, è molto legato alla moglie a alla figlia. Ha sempre preferito tenere ben separata la vita privata da quella musicale e di successo.

Lorenzo Jovanotti: la carriera del cantautore

Lorenzo Jovanotti, è stato scoperto negli anni Ottanta, da Claudio Cecchetto, che ha subito creduto nelle sue capacità e nel suo talento. Il nome d’arte è stato un puro caso, o segno del destino, per il cantante stesso. Inizialmente, l’artista aveva scelto Joe Vanotti, ma il tipografo a cui aveva commissionato un lavoro, scrisse Jovanotti, ed è cosi che Lorenzo decise di tenerlo. La sua carriera è iniziata quando, nei panni di dj, ha deciso di prender parte a diverse radio locali e di suonare nelle discoteche.

È con una sorta di musica dance, che Lorenzo Jovanotti debutta su Radio Deejay (di Cecchetto). Il successo ottenuto da due album, lo porta all’edizione del 1989 del festival di Sanremo, con la canzone “Vasco”, uno dei suoi idoli. Oltre alla musica Lorenzo si impegna anche in tv. Con il disco seguente, l’artista segna definitivamente il suo cambio di genere, che lo tiene in cima nelle classifiche per molto tempo. Nel 1994 Jovanotti si esibisce in una lunga tourné che lo vede impegnato sia in Italia che in Europa. Oggi, sono migliaia i fan di Lorenzo Jovanotti, che con i suoi tantissimi album, ha conquistato fama e successo in tutto il mondo.

