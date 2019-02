Jovanotti tour 2019: date e prezzo biglietti del Jova beach. I concerti Tour Jovanotti 2019, le date e il calendario

Si annuncia come l’ evento dell’ estate 2019 insieme ad altri appuntamenti di cui abbiamo parlato come i concerti di Vasco. Jovanotti, alla soglia dei 50 anni, a conferma del suo estro ha deciso di stupire tutti presentando il Jova beach tour. Una novità nel panorama musicale italiano. Sarà un festival itinerante sulle spiagge italiane. In pratica saranno montati dei villaggi, compresi di ristoranti, docce, campi da gioco e molto altro dove sarà possibile divertirsi per molte ore. Dal pomeriggio sino alla notte, nel corso delle quali si potrà giocare, ballare, cantare, fare il bagno. In poche parole “ far festa”. All’interno di questo spazio arriverà il concerto di Jovanotti. Proprio Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha spiegato che ci sarà il coinvolgimento di tanti altri artisti che si esibiranno con lui sia durante lo spettacolo che nel corso dei dj set che accompagneranno gli eventi.

Jovanotti tour 2019, date

Al momento sono 15 le tappe del tour che toccherà delle spiagge bellissime e sarà in molte regioni italiane. E la quindicesima data sarà a quasi 2300 metri d’altezza. Per ora si tratta dell’ultima in ordine di tempo tra le tappe confermate ed è a Plan De Corones (Cima 2.275m).

LE TAPPE CONFERMATE

6 luglio Lignano Sabbiadoro (Spiaggia Bell’Italia)

10 luglio Rimini (Spiaggia Rimini Terme)

13 luglio Castel Volturno (Spiaggia Lido Fiore Flava Beach)

16 luglio Ladispoli (Spiaggia di Torre Flavia)

20 luglio Barletta (Lungomare Pietro Mennea)

23 luglio Olbia (Banchina Isola Bianca Molo Bonaria)

27 luglio Albenga (Lungomare Cristoforo Colombo)

30 luglio Viareggio (Spiaggia del Muraglione)

3 agosto Lido di Fermo (Lungomare Fermano)

7 agosto Praia A Mare (Lungomare Area Dino Beach)

10 agosto Roccella Jonica (Area Natura Village Lungomare Lato Nord)

17 agosto Vasto (Lungomare Duca degli Abruzzi)

24 agosto Plan De Corones (Cima 2.275m)

Jovanotti tour 2019, prezzi dei biglietti

Sulla piattaforma specializzata ticketone è partita venerdì 7 dicembre dalle ore 10:00 la vendita dei biglietti che hanno un costo pari a 59,80 euro ciascuno. Spettacolo gratis per i bambini sino a 8 anni. Nel corso della presentazione Jovanotti ha illustrato un decalogo con una sorta di dieci comandamenti per chi deciderà di partecipare alle feste in spiaggia. Altissima l’attenzione alla tematica ambientale. Primo punto. “ Rispetta e difendi la spiaggia e il mare (raccolta differenziata, no plastica, non cicche in terra, ecc.)”. Non a caso il tour è promosso in collaborazione col WWF e sarà WWF PlasticFree Tour per incentivare la lotta all’inquinamento da plastica.

Altri punti significativi tra i 10. Al punto 6 si legge “Idratati molto ma non bere l’acqua del mare”. Al 7 “Non spingere, c’è spazio”. E a seguire il punto 8 recita “ Se decidi di bere alcolici non guidare al ritorno, piuttosto dormi sulla spiaggia”.

Jovanotti tour 2019, i complimenti di Fiorello

Complimenti per l’ idea innovativa giungono tramite Twitter da Fiorello. Sarà tra gli ospiti di una delle date del tour? Visti gli ottimi rapporti tra i due artisti è possibile che Fiorello decida di arricchire lo spettacolo dell’ amico Lorenzo.

