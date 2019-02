Calendario 2019 da stampare con festività e santi in pdf gratis Festività e calendario 2019 in pdf da stampare

Il 1° gennaio sarà un martedì, il che darà a molti la possibilità di approfittare anche del ponte del 31 dicembre 2018 (che cade di lunedì) e allungare così la vacanza di Capodanno per cominciare al meglio l’anno nuovo. Si passa dunque al giorno dell’Epifania (che tutte le feste si porta via), che nel 2019 cadrà di festivo, ovvero domenica 6 gennaio. Il detto ha ragione e stavolta, fino alla prossima festività, ne passerà di tempo. Febbraio nel 2019 conterà invece 28 giorni, visto che l’anno bisestile sarà quello ancora successivo, ovvero il 2020.

Calendario 2019 con festività: da Pasqua alla Festa della Repubblica

Bisognerà dunque attendere l’ultima decade di aprile per le festività di Pasqua, che cadranno domenica 21 e lunedì 22 aprile (Lunedì dell’Angelo, o Pasquetta se preferite). Dal 6 gennaio al 21 aprile passeranno quindi diversi giorni senza festività, ma a fine aprile si potrà recuperare con qualche ponte. Da Pasquetta (lunedì 22) alla Festa della Liberazione 2019, che cade di giovedì 25 aprile. Per poi passare direttamente alla Festa del Lavoro, mercoledì 1° maggio. Insomma, per chi ne ha la possibilità, si potrebbe fare un lungo ponte da 10 giorni che da Pasqua arriva al 1° maggio. Il festivo successivo corrisponde al 2 giugno, Festa della Repubblica, che nel 2019 cade però di domenica.

Calendario 2019 con festività: da Ferragosto a Capodanno

Ad agosto molti saranno già in vacanza, ma chi decide di farle in anticipo o in ritardo rispetto all’ottavo mese dell’anno, sappia che il 15 agosto cadrà di giovedì. Si arriva così al 1° novembre, che nel 2019 cade di venerdì, dando così la possibilità di allungare il weekend. Concludiamo così con dicembre: l’8, giorno dell’Immacolata Concezione, sarà una domenica, mentre interessante si fa il calendario natalizio. Si parte dal giorno di Natale, che cadrà mercoledì 25, seguito quindi da giovedì 26, giorno di Santo Stefano. Venerdì 27 potrebbe essere un altro giorno comodo per un ponte natalizio. Infine chiudiamo con una piccola sbirciatina a gennaio 2020: il 1° gennaio cadrà di mercoledì, mentre il 6 sarà un lunedì.

Calendario 2019: curiosità

Febbraio, Aprile, Giugno, Novembre e Dicembre saranno i mesi con i giorni lavorativi (escludendo quindi sabato e domenica) più corti (20 giorni), mentre Luglio e Ottobre quelli con più giorni lavorativi (23). Infine Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre sono i mesi che conteranno 5 domeniche.

Calendario 2019 con santi e festività in pdf

Per avere anche voi il calendario 2019 sotto gli occhi, vi invitiamo a selezionare il seguente pdf scaricabile e stampabile.

