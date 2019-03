Numero verde Inps: call center obbligatorio, cosa cambia dal 2019 Call center Inps 2019, cosa cambia a gennaio

Non tutti sanno che a partire da gennaio 2019 le sedi Inps non si potranno più contattare direttamente. Infatti, con il nuovo anno, tutte le chiamate inoltrate ai centri dell’ente previdenziale dovranno passare attraverso il contact center nazionale. Insomma, tutti i numeri finora conosciuti dagli utenti verranno dismessi.

Inps: migrazione della numerazione telefonica

A dare notizia dell’inizio della migrazione della numerazione telefonica la stessa Inps con un comunicato apparso sul suo portale. Ecco, il testo: “è iniziata una migrazione della numerazione telefonica delle sedi dell’Istituto. La migrazione si completerà entro il 31 dicembre 2018. Si invitano, pertanto, gli utenti a chiamare il Contact center in luogo delle singole sedi. Il Contact Center, raggiungibile da rete fissa (803 164), telefonia mobile (06 164164) e internet (Voip e Skype), è il sistema telematico sviluppato dall’Istituto per dare supporto nell’utilizzo dei servizi online”.

Inps: il numero verde e il contatto mobile

Insomma, attivo già da tempo, adesso, il contact center Inps si appresta a diventare l’unico canale telefonico con cui sarà possibile mettersi in comunicazione con l’ente previdenziale. Il contatto telefonico per contattarlo, ricordato anche nel comunicato, innanzitutto, il numero verde 803 164; trattandosi di un numero verde è totalmente gratuito ma può essere raggiunto esclusivamente da utenze fisse. D’altra parte, il contact center Inps sarà raggiungibile anche al numero 06 164164 da cellulari; in questo caso, però, la telefonata è a pagamento in base alle tariffe di chi chiama.

Il contact center Inps per il resto continuerà a seguire gli stessi orari. Sarà attivo 7 giorni su sette e 24 su 24 per quanto riguarda i servizi di selezione automatica. Nel caso si volesse parlare con un operatore bisognerà chiamare dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì, il sabato si avrà tempo per chiamare solo dalle 8 alle 14.

