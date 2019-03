Maria De Filippi: età, figlio e altezza. La carriera della presentatrice Figlio Maria De Filippi e carriera

Maria De Filippi è la conduttrice televisiva italiana più amata dal pubblico. È anche autrice e produttrice televisiva.

La vita privata di Maria De Filippi

Maria De Filippi nasce a Milano il 5 dicembre del 1961. Ha 57 anni ed è alta 1,68 metri. A 10 anni si traferisce nell’Oltrepò Pavese. Frequenta il Liceo Classico Statale Ugo Foscolo di Pavia dopodiché consegue la laurea con lode in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Pavia e si specializza in Scienza delle Finanze, il suo sogno era entrare nella Magistratura. Lavora per un po’ di tempo come redattrice di tesi e collabora con l’Istituto per la Ricerca Sociale. Successivamente diventa responsabile dell’ufficio legale di una nota società produttrice di videocassette.

Nel 1989, durante un convegno a Venezia contro la pirateria musicale organizzato dalla società in cui Maria lavorava, conosce Maurizio Costanzo che le propone di lavorare per la Simco, una società di comunicazione e immagine. Nei mesi seguenti Maria De Filippi diventa assistente di Maurizio Costanzo e sol passare del tempo anche sua nuova compagna.

Entra nel mondo della televisione nel 1992 con il programma Amici che all’ora si chiamava Saranno Famosi. Da questo momento la sua carriera è sempre in salita, la conduttrice porta in televisione numerosi programmi di successo che costituiscono ancora oggi la punta di diamante della rete Mediaset, tra questi format troviamo: Uomini e donne, C’è posta per te, Tú sí que vales e Amici di Maria De Filippi.

Dopo cinque anni di fidanzamento, il 28 agosto 1995 Maria De Filippi sposa Maurizio Costanzo con rito civile a Roma. Nel 2004 sono diventati genitori adottivi di Gabriele che avevano già in affido da molti anni.

La conduttrice Maria De Filippi oggi

Maria De Filippi oggi è la proprietaria con la società Reti Televisive Italiane della società di produzione televisiva Fascino PGT, che realizza le trasmissioni condotte da Maria De Filippi e dal marito Maurizio Costanzo. Nel 2013 fonda Witty TV, una tv virtuale on demand dove sono presenti i programmi Mediaset.

Inoltre continua ad essere una delle conduttrici preferite dal pubblico italiani, al timone di continui programmi di successo.

Gabriele Costanzo: il figlio di Maria De Filippi

Gabriele Costanzo è il figlio adottivo di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. È nato nel 1992 ed è stato adottato dalla coppia nel 2004, allora Gabriele aveva 12 anni. Non ama la vita sotto i riflettori, nella vita preferisce stare dietro le quinte, ed è lì che lavora per il programma Uomini e Donne. Inoltre ha un ruolo nella casa di produzione Fascino.

Gabriele Costanzo è molto attivo sui social network in particolare su Instagram dove condivide scatti relativi a momenti quotidiani. Nell’ultimo periodo è apparsa sui suoi social la foto di un bacio con una ragazza accompagnata dalla frase “Sceglimi sempre”. La ragazza si chiama Giorgia e non fa parte del mondo dello spettacolo

La conduttrice Maria De Filippi parla di suo figlio Gabriele

La conduttrice Maria De Filippi ha parlato del figlio Gabriele: “Da quando è arrivato nelle nostre vite abbiamo cercato di proteggerlo dalla nostra fama, evitando che si montasse la testa o che se ne sentisse schiacciato, perché abbiamo sempre condotto una vita normale, tanto che per anni non aveva capito che eravamo famosi. Che sia biologico o adottivo, un figlio è un figlio, punto. Quando adotti un figlio non è che ti arrivi in casa una persona che è già fatta in un modo e non cambia più: la verità è che, piano piano, tra te e lui succede qualcosa. Nasce un senso di appartenenza reciproco”.

Il desiderio più grande di Maria De Filippi: avere un nipotino

Maria De Filippi ha rivelato il suo più grande desiderio, quello di avere un nipotino. Ospite del programma Vieni da Me di Caterina Balivo, la conduttrice è stata intervistata da due bambine gemelle e ha svelato che è felice ma le manca qualcosa ovvero, vorrebbe diventare nonna: “Mi piacerebbe diventare nonna. Pensa che bello diventare nonna di due gemelline come voi due!”.

