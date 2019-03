Lino Banfi: film, età, moglie e figli. La carriera di nonno Libero Chi è Lino Banfi e carriera dell’attore

Lino Banfi, all’anagrafe Pasquale Zagaria, è uno degli attori comici più popolari e amati in Italia. Nato in un paesello sperduto in provincia di Bari (Andria), l’11 luglio 1936, Lino è oggi sposato e padre di due figli. All’età di 82 anni, vanta alle spalle una carriera ricca di successo internazionale, che lo ha portato alla fama di cui gode adesso.

Lino Banfi: la carriera

Avvicinatosi al teatro per evitare la carriera ecclesiastica consigliata dal padre, viene prima scritturato dalla compagnia di Arturo Vetrani e poi, con lo pseudonimo di Lino Zaga, si esibisce in alcune imitazioni che lo rendono subito popolare. Da buon comico pugliese, già agli inizi della carriera, amava portare in scena elementi tipici della sua terra, come modi di dire, giochi di parole, vezzi, e doppi sensi. La notorietà è destinata ad aumentare e si trasferisce a Roma, dove nel mitico locale “Puff” di Lando Fiorini, si esibisce con comici molto conosciuti. Ben presto arriva, per Lino Banfi, il salto verso la carriera cinematografica. I produttori cinematografici lo scritturarono in diverse commedie come quelle di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, anche se ancora in ruoli secondari.

Debutta in televisione nel 1975 in “Senza rete”, con Alberto Lupo. Dopo un breve periodo trascorso negli studi della Mediaset, fa il suo rientro in Rai nel 1987. Gli è affidata la conduzione di “Domenica in…”, e visto il consenso del pubblico, i produttori gli affidano anche “Aspettando Sanremo” e “Un inviato molto speciale”.

Negli ultimi anni, dopo la pubblicazione di due libri e la partecipazione a diversi altri casting, Lino Banfi entra a far parte della serie televisiva italiana di grande successo: Un medico in famiglia. Nei panni di nonno Libero, riscuote molto successo e il pubblico ama il personaggio.

Vita privata di Lino Banfi

Lino Banfi, all’anagrafe Pasquale Zagaria, è un ottimo marito e un super papà. Il comico pugliese, è sposato con Lucia dal 1962 e frutto del loro grande amore, sono i figli Rosanna e Walter. La coppia è sempre stata inseparabile, ed è stato un duro colpo per Lino, ricevere la notizia della malattia della moglie.

È stato più di un anno fa che il comico aveva accennato alla malattia della consorte, dichiarando: “Non accetto che mia moglie non stia bene, in un momento in cui mi sarei voluto godere la mia vita accanto a lei”. Ma proprio quest’anno, arrivano buone notizie. Lucia adesso, sta decisamente meglio, grazie all’affetto della famiglia, la moglie di Lino Banfi ha ripreso a sorridere. E proprio per starle vicino, Lino aveva rinunciato ad un importante impegno all’estero.

