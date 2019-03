Un passo dal cielo 5: cast, trama e anticipazioni. Quando inizia Trama, cast e anticipazioni Un passo dal cielo 5

Daniele Liotti sarà ancora una volta protagonista di Un passo dal cielo. La serie tv, che inizialmente vedeva come personaggio principale il forestale interpretato da Terence Hill, è giunta alla quinta stagione.

La data di inizio della nuova stagione è stimata intorno a febbraio, ad inaugurare il nuovo anno. In merito, però, non vi sono ancora fonti certe. Alcune indiscrezioni lasciano trapelare che, probabilmente, durante i nuovi episodi, si giungerà ad un epilogo della storia d’amore tra Francesco ed Emma.

I due protagonisti che giocano il ruolo di Romeo e Giulietta, hanno iniziato ad amarsi in segreto, senza rivelarsi l’uno all’altra, fin dalla metà della quarta stagione.

Un passo dal cielo 5: trama, dove eravamo rimasti

Durante la quarta stagione di Un passo dal cielo, Francesco aveva dovuto fare i conti con la sua ex moglie. Emma, dal canto suo, aveva sofferto per alcuni problemi di salute. Il loro amore, dunque, potrà finalmente essere vissuto pienamente.

Non mancheranno, naturalmente, colpi di scena ed entreranno in gioco nuovi personaggi. al momento, però sono stati riconfermati solo i nomi di Daniele Liotti e Pilar Fogliati, rispettivamente nei panni di Francesco ed Emma.

Un passo dal cielo 5: trama e anticipazioni, inizierà a gennaio

Ben tre date sono state indicate come giorno di inizio di Un passo dal cielo 5. La prima delle dieci puntate potrà andare in onda l’8, il 15 o il 22 gennaio. La produzione spera di ottenere, o di superare, gli ascolti registrati lo scorso anno. Cresce, comunque, la curiosità di sapere come andrà a finire la storia d’amore tra i due sfortunati protagonisti.

Nel frattempo, la produzione ha smentito la voce di un possibile ritorno di Terence Hill, impegnato con le riprese della nuova stagione di Don Matteo.

