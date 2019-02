Piero Angela: figli, età, moglie e laurea. La carriera del divulgatore Carriera e chi è Piero Angela

Piero Angela è uno dei personaggi più conosciuti della televisione italiana. Nato a Torino il 22 dicembre 1928 ha alle spalle una lunghissima carriera. Scrittore, giornalista e divulgatore passerà alla storia come l’inventore del programma “Quark”, “Superquark” e “Gli speciali di Superquark”. A Piero Angela milioni di italiani devono nozioni importanti su vari argomenti di interesse scientifico e sociale. Angela è molto amato dal grande pubblico per la semplicità e la capacità innata di trasmettere conoscenza.

Piero Angela: figli, età, moglie e laurea

Piero Angela è alto 1 metro e 77 centimetri ed è sposato con Margherita Pastore. La coppia ha avuto due figli: Christine e Alberto Angela che ha seguito le orme del padre come divulgatore. Oggi Alberto Angela è conduttore di programmi tv di cui anche Piero Angela è autore. Insieme hanno lavorato al programma “Ulisse” che ha ricevuto il premio Flaiano per la tv.

Piero Angela: carriera del divulgatore

Figlio del medico antifascista Carlo Angela, Piero Angela ha frequentato il liceo classico di Torino. Dopo la maturità scientifica, e parallelamente al conservatorio, Piero Angela si è iscritto al Politecnico di Torino con l’aspirazione di diventare ingegnere. In seguito e prima di concludere la carriera universitaria ha abbandonato gli studi per dedicarsi alla musica ed allo studio del pianoforte. Quella della musica jazz in particolare è una passione che accompagna ancora Piero Angela.

Nella sua lunga carriera legata alla Rai è stato cronista, corrispondente all’estero e primo conduttore del Tg2. Si è avvicinato alla divulgazione scientifica in seguito all’evento dello sbarco sulla luna del 20 luglio 1969. Il suo nome è anche associato al Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale, di cui è stato cofondatore, con lo scopo di contrastare e combattere millantatori di poteri e fenomeni paranormali.

Sebbene non sia laureato il suo nome è profondamente legato alla cultura italiana. Inoltre proprio grazie alle sue capacità di divulgatore ha ricevuto ben 9 lauree Honoris Causa. Tra i tantissimi riconoscimenti vanta anche il prestigioso premio internazionale “Kalinga” dell’Unesco per la divulgazione scientifica.

