Biagio Antonacci: canzoni, moglie e tour 2019. La carriera

Biagio Antonacci è uno dei cantautori più amati e apprezzati in Italia. Sono tanti gli album che hanno riscosso molto successo e che gli hanno garantito la fama che ha oggi con il pubblico italiano. Sono tantissimi -infatti- i fans che lo seguono nei tour. La vita privata ha subito qualche turbolenza, ma oggi è certamente stabile. Conosciamo un po’ la carriera artistica e la vita sentimentale di Biagio Antonacci.

Chi è Biagio Antonacci

Biagio Antonacci nasce a MIlano il 9 Novembre del 1963. Sotto il segno dello scorpione, all’età di 55 anni, è uno dei sex-symbol più apprezzati in Italia. Il cantante è alto 180 cm e pesa 74 chilogrammi.

Vita privata di Biagio Antonacci

Biagio Antonacci, il famoso cantautore, è stato sposato dal 1993 al 2002. È proprio dall’ex moglie –Marianna Morandi– che ha avuto due figli. La figlia del grande Gianni Morandi, è comparsa in una dele sue canzoni, con una strofa. Nel 2004, Antonacci, ha conosciuto Paola Cardinale, la sua compagna attuale di 13 anni più giovane. Superato qualche incidente di percorso, la relazione sembra piuttosto consolidata, anche se il cantante non sembra voler parlare di matrimonio. È stato poco tempo fa che Biagio ha preso parte ai festeggiamenti della laurea in scienze della comunicazione, del figlio Paolo. Erano presenti anche nonno Gianni, con l’inseparabile Anna, la nonna.

Biagio Antonacci: carriera

La carriera del grande Biagio Antonacci, è molto ricca. Ha inizio nel 1988, quando Antonacci partecipa tra le Nuove Proposte al 38º Festival di Sanremo con il brano Voglio vivere in un attimo, senza accedere alla finale. Ottiene il primo contratto discografico e nel 1989 viene pubblicato il suo primo album, Sono cose che capitano. Dopo il secondo album, Adagio Biagio, il successo comincia ad aumentare a dismisura, le radio lo promuovono. Ben presto, Biagio entra a far parte del grande mondo della musica italiana, ritagliandosi uno spazio. Scrive canzoni per se stesso e per altri cantanti, e la collaborazione con Laura Pausini avrà molti vantaggi. Nel 2019 è forse previsto un tour, dove sarà carriera anche quest’ultima. Insieme, saranno sicuramente ospiti del festival di Sanremo.

Ecco la discografia completa:

1989 – Sono cose che capitano

1991 – Adagio Biagio

1992 – Liberatemi

1994 – Biagio Antonacci

1996 – Il mucchio

1998 – Mi fai stare bene

2001 – 9 novembre 2001

2004 – Convivendo Parte I

2005 – Convivendo Parte II

2007 – Vicky Love

2010 – Inaspettata

2012 – Sapessi dire no

2014 – L’amore comporta

2017 – Dediche e manie

