Laura Pausini: figli, marito, canzoni e tour 2019. Carriera Carriera e vita privata Laura Pausini

Laura Pausini è una delle poche voci italiane nel mondo. La sua carriera è iniziata molto presto, e di certo nessuno si sarebbe mai aspettato il successo ottenuto. La potenza della sua voce, la passione e l’umiltà, sono le tre componenti che le hanno permesso di essere amata a livello mondiale.

Laura Pausini: la carriera

Laura Pausini nasce a Solarolo in provincia di Ravenna nel 1974. Da piccola, cantava già nel coro della sua Chiesa e nel tempo libero accompagnava il padre nelle serate di piano bar. Nel 1991 partecipa al festival di Castrocaro e due anni dopo al Festival di Sanremo con il brano “La solitudine“. Vince nella categoria giovani e l’anno successivo partecipa tra i big con “Strani Amori” aggiudicandosi il terzo posto.

Grazie ai primi posti in classifica, Laura conquista il mercato discografico estero, e si allontana dall’Italia per circa due anni. Nel 1994 esce il suo primo disco in lingua spagnola. Tanti i riconoscimenti che le vengono assegnati da questo momento, in Spagna e in altre parti del mondo. Ottiene, a Miami, il premio Lo Nuestro, cui segue il Globo di platino.

Nel 1996 nasce la seconda creatura musicale della Pausini: “Le cose che vivi“, viene pubblicato il italiano, spagnolo e brasiliano. Dato il successo ottenuto e i milioni di fans dalla sua parte, dalla Svizzera parte il suo primo tour mondiale: il World Wide Tour ’97. Innumerevoli i piccoli e grandi riconoscimenti.

Nel 1998 esce “La mia risposta” in italiano e spagnolo. E con la promozione di quest’ultimo album, da il via al secondo tour. Due anni dopo, Laura da vita al disco che prende il nome del brano che Biagio Antonacci ha scritto per lei: “Tra te e il mare“. Nel 2001 esce il suo primo “Best of” italiano ufficiale: “Laura Pausini- The best of…E ritorno da te“. L’anno seguente pubblica in America il suo primo disco in lingua inglese, “From the inside“.

Nel 2004 esce il nuovo album che prende il nome dal singolo “Resta in ascolto“. Il passo nel percorso artistico questa volta assume connotazioni leggermente rock.

Dopo il disco “Io Canto” (2006) composto interamente da cover di canzoni italiane e un live San Siro 2007″, torna con un album di inediti nel 2008 dal titolo “Primavera in anticipo“, anche in versione spagnola.

Nel 2019, l’ennesima collaborazione con Biagio Antonacci. Partirà il tour che vedrà insieme i due artisti.

Laura Pausini nella vita privata

È l’unica cantante italiana ad aver vinto un Grammy Award, ma non è solo questo. Laura Pausini è infatti anche una mamma stupenda. Paolo Carta, oltre ad essere uno dei suoi chitarristi, è anche il suo compagno. I due artisti, hanno dato alla luce la piccola Paola Carta.

