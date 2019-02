Papa Benedetto XVI: salute, dove vive e come sta realmente

Papa Benedetto XVI: salute, dove vive e come sta realmente Come sta Papa Ratzinger. La salute di Benedetto XVI

Joseph Aloisius Ratzinger, Papa Benedetto XVI, è nato Marktl in Germania, il 16 aprile 1927.

All’età di 91 anni, da Papa emerito, vive nel monastero Mater Ecclesiae dopo la rinuncia al ministero petrino. La rinuncia all’ufficio di romano pontefice o rinuncia al ministero petrino o rinuncia papale è un istituto giuridico previsto dal codice di diritto canonico che regola le modalità di cessazione di un papa dal proprio ufficio per dimissioni volontarie. Insieme alla morte del pontefice è l’unica causa di cessazione. Succeduto da Papa Francesco (qui un nostro articolo di qualche mese fa su un sondaggio sulla fiducia in calo nel Nord Est nei confronti di Papa Francesco).

Papa Benedetto XVI, una foto recente del Papa emerito

Come sta Papa Benedetto XVI? Quali sono le sue condizioni di salute da ultranovantenne? Per rispondere alla domanda sulle condizioni di salute abbiamo deciso di proporvi una delle ultime foto del Papa.

Sono foto scattate il 17 novembre 2018. Lo ritraggono in compagnia dal presidente della Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI padre Federico Lombardi, la teologa Marianne Schlosser e l’architetto Mario Botta. Questi ultimi due nella stessa giornata del 17 novembre 2018 sono stati insigniti con il Premio Ratzinger da Papa Francesco, nel corso di una solenne cerimonia che svoltasi nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico. La visita al Papa emerito è avvenuta presso il Monastero Mater Ecclesiae, in Vaticano.

Papa Benedetto XVI, l’ultima sortita pubblica

Sempre recentemente, il 13 novembre 2018, dal profilo facebook Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI è stata pubblicata un’altra foto che lo ritrae in compagnia di altre due persone all’interno dei Giardini Vaticani. In tutte le foto appare visibilmente affaticato.

Per quanto già nel 2012 le condizioni di salute non gli consentivano di affrontare viaggi troppo impegnativi, secondo quanto trapela il Papa emerito sarebbe lucidissimo. Lo dimostra il fatto che è intervenuto pubblicamente su Herder Korrespondenz per contestare un articolo del teologo tedesco Michael Böhnke che criticava un suo precedente contributo su Communio.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM