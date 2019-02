Che Dio ci aiuti 5: cast, trama e anticipazioni puntate. Streaming e tv Quando inizia Che Dio ci aiuti 5

Dopo due anni di attesa finalmente sta per arrivare su Rai 1 Che Dio ci aiuti 5.

La serie partirà il 10 gennaio 2019 e anche la quinta stagione avrà come protagonista Elena Sofia Ricci che con il personaggio di Suor Angela ha conquistato il pubblico italiano. Il ritorno tanto atteso è stato accompagnato da diverse polemiche dovute allo spostamento del set da Fabriano ad Assisi e alle clamorose mancanze nel cast.

La nuova stagione infatti prevede molte variazioni e l’assenza di alcuni attori che hanno rappresentato negli anni passati ruoli centrali nella fiction. Mentre Lino Guanciale ha annunciato più volte di non esserci, la mancanza di Diana Del Bufalo, entrata nel cast solo nel 2016, ha sorpreso i fan della serie.

Ma quale sarà il cast della nuova stagione di Che Dio ci aiuti?

Il cast di Che Dio ci aiuti 5

Come negli anni passati anche in questo nuovo capitolo la protagonista sarà Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela con accanto la consorella Valeria Fabrizi nel ruolo di suor Costanza. Il cast di Che Dio ci aiuti 5 prevede molti ritorni, addii e new entry. La bellissima Francesca Chillemi torna a vestire i panni di Azzurra. Inoltre è stato confermato anche il rientro nella serie di Arianna Montefiori, Gianmarco Saurino, Cristiano Caccamo ed il piccolo Christian Monaldi.

Pur essendo felici del ritorno di alcuni personaggi, i fan della fiction sentono già la mancanza di Lino Guanciale e Diana Del Bufalo. A conquistare il pubblico ci proveranno anche le due new entry: l’affascinante Laura Adriani che vestirà i panni della nipote ribelle di suor Costanza e la bellissima attrice sarda Simonetta Columbu nel ruolo della novizia Ginevra, una ragazza dotata di grande sensibilità ed altruismo.

Ma cosa succederà nella quinta stagione di Che Dio ci aiuti?

Che Dio ci aiuti 5: quando inizia, la trama e le anticipazioni

La Rai ha finalmente svelato la data in cui inizierà Che Dio ci aiuti 5. La fiction andrà in onda giovedì 14 febbraio 2019 sulla rete ammiraglia. Questa notizia ha smentito i precedenti rumors su di un ritorno previsto per gennaio. La stagione è composta da 10 puntate per un totale di 20 episodi.

Ironico l’inizio della serie nel giorno dedicato agli innamorati dato che le principali coppie della fiction sono scoppiate. Un esempio sono Valentina e Gabriele. Situazione diversa è quella che vivono Nico e Monica dopo che quest’ultima ha deciso di lasciare l’Angolo del Convento. In questa stagione di Che Dio ci aiuti, Suor Angela dovrà occuparsi di Mattia, un orfano di sei mesi di cui si prenderà cura l’intero convento.

