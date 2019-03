Aumento interessi legali 2019 in Gazzetta. La tabella aggiornata Tabella interessi legali 2019

Interessi legali aumentati quasi del triplo a partire dal 1° gennaio 2019. L’aggiornamento ufficiale deriva dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2018. Dall’attuale 0,3%, l’aumento è stato di mezzo punto percentuale, fissandosi così allo 0,8%. Le ripercussioni si avranno ovviamente sotto diversi aspetti, principalmente sotto l’aspetto contributivo e fiscale.

“La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,8 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019”. Questo è scritto nel decreto MEF pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2018.

Aumento interessi legali 2019: cosa cambia

L’aggiornamento degli interessi legali è stato elaborato sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata e del tasso di inflazione annuo registrato, come ricorda anche Confedilizia. L’aumento degli interessi legali ha quindi conseguenze anche sulle imposte pagate in ritardo e dunque sull’istituto del ravvedimento operoso, per il quale gli importi saranno maggiori rispetto a oggi.

Su Fisco Oggi, l’Agenzia delle Entrate precisa che gli interessi si calcolano dal giorno seguente a quello in cui doveva essere assolto l’obbligo tributario e fino al giorno del pagamento. A ogni periodo, tuttavia, va applicato il tasso di interesse legale del momento. Ad esempio, se si effettua il saldo di una tassa locale in scadenza a metà dicembre al 20 gennaio 2019, bisognerà calcolare per i giorni di ritardo di dicembre lo 0,3%, mentre per i primi 20 giorni di gennaio dovrà essere considerato lo 0,8%.

Interessi legali 2019: la tabella dal 2008 a oggi

Ecco la tabella aggiornata al 1° gennaio 2019 sulla misura del saggio degli interessi legali a partire dal 1° gennaio 2008.

Dal Al Saggio interessi legali Decreto Ministeriale 1/1/2008 31/12/2009 3% 12/12/2007 1/1/2010 31/12/2010 1% 4/12/2009 1/1/2011 31/12/2011 1,5% 7/12/2019 1/1/2012 31/12/2013 2,5% 12/12/2011 1/1/2014 31/12/2014 1% 12/12/2013 1/1/2015 31/12/2015 0,5% 11/12/2014 1/1/2016 31/12/2016 0,2% 11/12/2015 1/1/2017 31/12/2017 0,1% 7/12/2016 1/1/2018 31/12/2018 0,3% 13/12/2017 1/1/2019 0,8% 12/12/2018

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM