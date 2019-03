Bollo auto 2019: evasione pagamento, come scoprirla con la targa Controllo Bollo auto online, come si fa

È possibile sapere se il bollo auto su un veicolo è stato pagato semplicemente conoscendone la targa e recandosi sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, tra i servizi del portale, è possibile accedere anche a quello denominato Interrogazione Pagamenti effettuati. Il servizio è disponibile dal lunedì alla domenica, dalle ore 7 alle ore 24, ma solo per quelle Regioni in cui il bollo auto è di competenza dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto si potrà individuare se un bollo auto è pagato relativamente a un veicolo del Friuli Venezia Giulia o della Sardegna, ma anche di Sicilia, Valle d’Aosta e Marche.

Bollo auto 2019: controlli pagamenti effettuati

Per sapere se un bollo auto è stato pagato o è stato evaso bisognerà prima di tutto selezionare la Regione di riferimento tra quelle sopraccitate; quindi individuare la categoria del veicolo (autoveicolo, motoveicolo, rimorchio, ciclomotore), dopodiché selezionare l’anno di pagamento. A questo punto non resterà altro da fare che inserire la targa del veicolo, inserire i caratteri del codice di sicurezza e cliccare su Calcola. Il calcolo si effettua in base alle informazioni sul veicolo presenti nel sistema. Tuttavia non sarà possibile ricavare tali informazioni se il veicolo è in leasing o è acquistato patto di riservato dominio. In ogni caso, per le auto di cui conosciamo la targa, è possibile avere informazioni sul pagamento del bollo auto, nonché sulle eventuali sanzioni e interessi da pagare al momento della richiesta.

Calcolo bollo auto con targa: come fare

Sempre sul portale dell’Agenzia delle Entrate è possibile conoscere la situazione impositiva anche sui veicoli appartenenti ad altre Regioni. Basterà recarsi nella sezione Calcolo del bollo auto in base alla targa e inserire semplicemente il tipo di veicolo e la targa dello stesso per avere accesso a una serie di informazioni utili sull’auto. Dalla cilindrata alla potenza, passando per l’alimentazione, il numero di cavalli, i posti a disposizione, la data di immatricolazione, la prossima scadenza del bollo auto e gli eventuali interessi e sanzioni da pagare. Le stesse informazioni, infine, si potranno ricavare accedendo alla funzione Calcolo del bollo con la formula completa.

