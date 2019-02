Annalisa Scarrone: età, altezza e fidanzato. Carriera e vita privata Chi è Annalisa Scarrone

Annalisa Scarrone, nota al mondo dello spettacolo semplicemente come Annalisa, è una delle cantanti pop italiane più note e apprezzate dal pubblico.

Annalisa Scarrone: l’inizio del successo

La cantante Annalisa Scarrone è nata il 5 agosto del 1985 a Savona. Appassionata di musica sin da bambina, inizia un approccio con questa prendendo lezioni di chitarra classica a 8 anni. Alla chitarra seguiranno poi il pianoforte e il flauto traverso. Dall’età di 13 anni è attiva, in ambito musicale, sia come cantante sia come musicista. Nonostante la giovane età Annalisa Scarrone idea testi e si crea esperienze in due band differenti. Il lancio della sua carriera e l’inizio del successo arrivano, finalmente, nel 2010 con la partecipazione al talent di Amici di Maria De Filippi. Poco importa che non riesca ad aggiudicarsi la ‘medaglia d’oro’ di quell’edizione, Annalisa riesce comunque a classificarsi al secondo posto vincendo anche il premio della critica.

Il secondo posto spinge al decollo la carriera della cantante, che inizia a vendere un successo dopo l’altro. Nel 2013, Annalisa arriva anche al Festival di Sanremo. Quella sul palco dell’Ariston non sarà per lei la prima e unica volta, parteciperà infatti diverse volte negli anni successivi, l’ultima delle quali, nel 2018 con Il Mondo Prima Di Te, la porterà a raggiungere il terzo posto.

Annalisa Scarrone: successo anche in Amore?

Si vociferava sul fatto che la cantante Annalisa Scarrone fosse rimasta single dopo la fine della storia con il musicista, produttore e compositore Davide Simonetta confessata a Verissimo. Infatti durante le lezioni della nuova edizione di Amici 17, dove appunto Annalisa aiuta i giovani talenti a preparare i brani da eseguire al serale, si era notata una certa vicinanza al cantante Biondo ma tra loro non è mai nata nessuna storia d’amore.

Nonostante le voci affermanti il contrario, secondo Gossip e Tv Annalisa avrebbe ritrovato l’amore in un amico di vecchia data, sconosciuto al pubblico. Proprio l’estraneità del ragazzo al mondo dello spettacolo sarebbe causa di riservatezza quasi totale, almeno per il momento, riguardo il nuovo amore di Annalisa.

Sabrina Badalotti

