Fiorella Mannoia a Sanremo 2019: compagno e vita privata. La carriera

Nata a Roma il 4 aprile 1954, Fiorella Mannoia si è distinta, sin dall’inizio della sua carriera nel 1968, per il suo timbro vocale particolare. A 63 anni compiuti, il suo successo e la sua energia non accennano a diminuire. Del resto lei stessa, a Vanity Fair, aveva dichiarato che l’età è davvero solo un numero: “La vecchiaia è faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste.”

Fiorella Mannoia Sanremo 2019: la forza è l’amore?

Qualche giorno fa, Fiorella Mannoia ha pubblicato per la prima volta sui social una foto con il compagno Carlo Di Francesco a New York, dove si trova per il suo primo concerto newyorchese che si terrà sul palco della Town Hall di Broadway il 23 febbraio. La storia che la lega al musicista e insegnante alla scuola di Amici, infatti, prosegue da 10 anni lontano dai riflettori. Si tratta di una relazione solida nonostante i 26 anni di differenza d’età che li separano, vissuti, appunto, per lo più in privato. Fiorella ha raccontato del loro amore soltanto una volta durante un’intervista per Vanity Fair, nella quale ha svelato il segreto del loro forte legame: “Siamo aperti, non chiusi. Per questo non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai”.

Sostenuta anche dall’amore del compagno, la cantante è ora occupata nell’ultima tappa del Combattente tour che, nell’ultimo anno, l’ha portata senza sosta in viaggio per l’Italia e per l’Europa.

Fiorella Mannoia: i più grandi successi

Sul sito CanzOni, è stato reso ed è tutt’ora possibile per il pubblico dichiarare la loro playlist con i brani preferiti della cantante. Come si svolge? Basta semplicemente indicare in ordine decrescente le migliori canzoni della cantante. Considerando poi le influenze di tutto il pubblico interattivo, il sito aggiorna una lista in cui compaiono, appunto, i più grandi successi di Fiorella Mannoia. Al momento le prime dieci posizioni sono occupate da: Che sia benedetta; Quello che le donne non dicono; il Cielo d’Irlanda; Perfetti sconosciuti; Combattente; Nessuna conseguenza; In viaggio; Siamo ancora qui; Le parole perdute; Sempre sarai.

