Concorsi pubblici 2019: bandi pubblica amministrazione in uscita Concorsi 2019: pubblici ed enti

C’è grande attesa per la Legge di Bilancio 2019, che al suo interno presenterà diverse novità legate ai nuovi bandi di concorso di prossima pubblicazione relativi ai concorsi pubblici 2019. I bandi di concorso in uscita saranno utili per entrare a lavorare nella Pubblica Amministrazione. Diversi sono i comparti che assumeranno personale il prossimo anno, tra cui la scuola, le forze armate e la sanità.

Concorsi pubblici 2019: scuola e università

Si attende l’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento che saranno valide per il triennio 2019-2021, dopo la proroga alle vecchie graduatorie risalenti all’anno scolastico 2014-2015. Stando a quanto riporta Orizzonte Scuola, per le scuole secondarie non dovrebbero esserci problemi di aggiornamento poiché le liste sono ormai quasi esaurite. Per la scuola dell’infanzia e primaria, invece, “oltre ai numeri già alti degli aspiranti inseriti a pieno titolo bisogna considerare gli inserimenti con riserva”. È previsto comunque in tempi brevi, e più precisamente per la primavera 2019, l’uscita del concorso ordinario, che metterà a disposizione 10.183 posti da distribuire nelle Regioni dove le graduatorie siano vuote o esigue in fatto di candidati.

C’è attesa anche per il bando di concorso che prevede il reclutamento di 1.000 ricercatori. Per l’occasione sono stati stanziati dei fondi per i prossimi anni, e più nello specifico 20 milioni di euro per il 2019 e 58,63 milioni a partire dal 2020.

Concorsi pubblici 2019: Forze Armate e Vigili del Fuoco

Tra i bandi di concorso in uscita nel 2019 spiccano anche quelli per le Forze Armate, con un arricchimento di personale tra i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Marina Militare, la Polizia di Stato e l’Esercito. I posto disponibili non saranno tanti nel 2019, ma si parla comunque di 1.043 assunzioni divise tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Previsti altri concorsi pubblici nei prossimi anni.

Le nuove assunzioni coinvolgeranno anche i Vigili del Fuoco, con 1.500 unità da reclutare dalla primavera 2019 a quella dell’anno seguente.

Concorsi pubblici 2019: Sanità e Infrastrutture

Continueranno le assunzioni regionali di operatori socio-sanitari, infermieri e personale della sanità. A tal proposito, c’è ancora tempo fino al 24 dicembre per fare domanda come infermiere a tempo indeterminato in alcuni ospedali di Roma.

Previsto un piano di assunzioni anche per l’Ispettorato nazionale del lavoro, con 1.000 posti disponibili da ricoprire nel triennio 2019-2021.

Non mancheranno possibilità per operatori di sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali, settore nel quale sono attese circa 200 reclutamenti come funzionari, operatori, collaboratori e profili dirigenziali.

