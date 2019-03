Legge 104: permessi e agevolazioni 2019, i moduli pdf gratis Moduli Legge 104 per permessi e agevolazioni 2019

Le agevolazioni e i permessi retribuiti spettano ai titolari di Legge 104, sia che essi siano invalidi, sia che siano familiari che assistono il soggetto con handicap in situazione di gravità. Tuttavia, per poter fruire di questi benefici è necessario la presentazione di appositi moduli. Infatti, le agevolazioni non scatteranno in automatico al riconoscimento dell’handicap, ma vanno ovviamente richieste compilando la relativa modulistica. In quest’articolo vi rilasceremo i pdf da scaricare gratuitamente, che potrete stampare, compilare e infine presentare a chi di dovere.

Permessi Legge 104: moduli pdf da scaricare, parte I

Il primo documento in pdf riguarda la Domanda di permessi per l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità. Come stabilito dalla Legge 104 stessa e poi dal Decreto Legislativo n. 151/2001, le figure che possono richiedere questi permessi sono il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto, oltre a parenti e affini. Nel documento troverete tutte le istruzioni per l’accesso ai permessi. Dai requisiti che deve possedere la persona da assistere all’elenco dei beneficiari. Qui, in particolare, si ricorda che i permessi possono spettare anche ai parenti e affini del terzo grado, ma solo se i genitori o il coniuge del soggetto disabile sia deceduto, mancante, over 65 o affetto anch’egli da patologia invalidante. Dopo una spiegazione su quanto dura e come funziona nel complesso il beneficio, troverete la domanda da compilare, che si comporrà di 9 pagine.

Passiamo poi al secondo documento in pdf scaricabile, ovvero la Domanda di permessi per lavoratore disabile in situazione di gravità. Anche qui, dopo una serie di istruzioni e informazioni utili sul beneficio, sarà possibile compilare la domanda, il modulo si compone di 4 pagine. Qualora non sia mai stata presentata altra domanda di permessi, bisognerà poi allegare il certificato rilasciato da apposita Commissione in merito all’attestazione di handicap in situazione di gravità e la copia del decreto di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno.

Permessi Legge 104: come presentare la domanda

Il terzo documento in pdf gratuito che vi proponiamo non è una domanda da compilare, ma una guida Inps da prendere come riferimento che spiega chiaramente il funzionamento dei Permessi retribuiti, a chi spettano, i requisiti, le referenze alla tipologia di contratto o di lavoro e infine la normativa in generale. Qui si specifica infine le modalità di presentazione delle domande dei permessi retribuiti. I canali di trasmissione sono, come di consueto, i seguenti.

Sito web : tramite il servizio online dell’Inps, alla sezione Invio Online di Domande Prestazioni a Sostegno del Reddito.

: tramite il servizio online dell’Inps, alla sezione Invio Online di Domande Prestazioni a Sostegno del Reddito. Contact Center : chiamando allo 803 164 (da fisso) o allo 06 164 164 (da mobile).

: chiamando allo 803 164 (da fisso) o allo 06 164 164 (da mobile). Patronati: tramite i servizi telematici offerti dagli stessi.

