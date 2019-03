Alessandra Amoroso: fidanzato, età e vita privata. La carriera Carriera e vita privata Alessandra Amoroso

Amatissima dai fans, a soli 31 anni Alessandra Amoroso è una delle cantanti più particolari del panorama musicale italiano con una ricca carriera di successi.

Alessandra Amoroso: gli esordi

Nata a Galatina (Lecce) il 12 agosto 1986, inizia a cantare ‘per caso’ nel coro della chiesa su richiesta del sacerdote. Fin da piccola, infatti, Alessandra si è sempre distinta per il timbro particolare e la potenza della sua voce che l’hanno portata a partecipare a diverse competizioni a livello locale. Nel 2008 partecipa e vince il programma Amici di Maria De Filippi. Quell’esperienza, oltre a costituire l’inizio di un legame significativo con Maria De Filippi considerata da Alessandra Amoroso la sua ‘mamma adottiva’, sancisce l’inizio di una brillante carriera artistica.

Dal primo album di debutto, Stupida, contenente i brani con cui ha conquistato migliaia di ammiratori, inizia una lunga carriera di successo. L’ottimo lavoro svolto da Alessandra viene riconosciuto, nel corso degli anni, con i numerosi premi vinti ed i riconoscimenti, oltre ad importanti collaborazioni con artisti importanti come Gianni Morandi, Francesco Renga e Loredana Bertè.

Alessandra Amoroso: l’amore con Stefano

La cantante è attualmente fidanzata con il suo manager, Stefano Settepani con cui convive. Oltre ad essere il suo manager Stefano è anche il produttore esecutivo di Amici di Maria De Filippi. I due si sarebbero appunto conosciuti grazie al talent show nel 2015, incontro che avrebbe fatto tornare il sorriso alla giovane dopo la fine della relazione con il suo fidanzato storico: “Mi ha colpito il suo senso dell’umorismo. Sa farmi ridere, ascoltarmi, guidarmi. Con lui mi sento crescere”. Queste le parole spese da Alessandra per Gente con cui parla della serenità raggiunta grazie al compagno.

Nell’estate del 2017 si era vociferato che i due sarebbero presto convolati a nozze, ma la cantante ha poi smentito la notizia anche se successivamente, in un’intervista per Gente non ha escluso la possibilità del fatto: “Desidero le nozze e un figlio da sempre. Spero arrivi al momento giusto così da potergli dedicare tutto il mio tempo”.

