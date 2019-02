Fiction Rai-Mediaset 2019: palinsesto tv, date e anticipazioni cast Cast e anticipazioni fiction 2019

Tra pochi giorni, usciranno per via ufficiale tutte le partenze del nuovo anno in tv. Nel frattempo, qualche anticipazione arriva dai “listini”, i documenti che Rai e Mediaset presentano agli investitori pubblicitari con le rispettive offerte.

Fiction Mediaset 2019: date e anticipazioni

Per quanto riguarda le date di inizio dei diversi programmi e delle svariate fiction, niente di sicuro.

Su Canale 5 a gennaio avrà inizio la classica trasmissione condotta da Maria De Filippi «C’è posta per te». Sullo stesso canale, andrà in onda «Adrian» (la serie animata di Adriano Celentano). Assisteremo alla nuova edizione del reality show «L’isola dei famosi» e alla trasmissione «La dottoressa Giò» con Barbara d’Urso. Quest’ultima andrà in onda di domenica e, alla sua conclusione, sarà seguita dai nuovi episodi di «Rosy Abate», la fiction.

Fiction Rai 2019: date e anticipazioni

Su Raiuno, dal 19 gennaio al 2 marzo andrà in onda una nuova edizione di «Ora o mai più», seguita il 9 marzo da «Ballando con le stelle». Il venerdì ci sarà «Superbrain» fino al 1° febbraio. Dopo il Festival (5-9 febbraio) vedremo «Sanremo Young» e poi, dal 29 marzo, «La corrida». A dicembre il giovedì sera sarà infatti impegnato con il film tv << I nostri figli>> che andrà in onda in prima serata giovedì 6 dicembre 2018 con Vanessa Incontrada.

Per quanto riguarda le fiction, i due nuovi episodi di «Il commissario Montalbano» sono fissati, al momento, per il 18 e 25 marzo. Dal 7 gennaio vedremo la nuova serie «La compagnia del cigno», trasmessa il lunedì in prima serata. Protagonisti saranno 7 ragazzi del conservatorio di musica di Milano e le vicende che vedremo si rifaranno a quella che è stata la vita di Verdi, uno dei più grandi compositori italiani. Dal 14 febbraio «Che Dio ci aiuti», quinta edizione della serie che vedrà new entry nel cast (Simonetta Colombu, Laura Andriani). La serie << Il nome della rosa>> debutterà su Rai uno a partire dal 18 febbraio 2019, ogni lunedì, fino all’11 marzo. <<La Porta Rossa 2>> andrà in onda a febbraio 2019, precisamente dal 13 febbraio 2019 in prima serata su Rai Due. Stando alle rivelazioni fatte dall’attore Lino Guanciale, in La Porta Rossa 2 il suo personaggio, il commissario Cagliostro si troverà, ancora una volta, a salvare le persone che gli sono più care.

