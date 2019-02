Come vedere DAZN gratis per più mesi senza cambiare account

Come vedere DAZN gratis? Si tratta della domanda che molti italiani si pongono dal lancio della nuova tv specializzata in eventi sportivi. Il gruppo offre tramite il proprio sito Internet la possibilità di abbonarsi il primo mese in modo assolutamente gratuito. A seguire il costo mensile è pari 9,99 euro.

DAZN, la possibilità di avere un mese di abbonamento in più

Recentemente, per incrementare il numero di abbonati, DAZN ha lanciato una promozione speciale. A tutti coloro che in occasione del lancio del nuovo prodotto (nel corso dell’estate 2018) avevano usufruito del primo mese gratuito senza continuare l’abbonamento ha riservato una allettante proposta commerciale. Un altro mese completamente a costo zero. E per farlo ha utilizzato uno dei personaggi più apprezzati dal pubblico in forza a DAZN: Diletta Leotta.

Di seguito il testo della mail:

“Ehi sono io, Diletta. Mi mancavi moltissimo e ho deciso di farti un regalo. Per te c’è un altro mese gratuito, così possiamo continuare a stare insieme e vivere le emozioni che solo lo sport ti può regalare. A dicembre ti aspettano Torino-Juventus, Juventus-Roma, Frosinone-Milan, Milan-Spal e tanto altro. Ecco il codice regalo. Attivalo subito e inizia il tuo mese gratuito. Al suo termine, l’abbonamento si rinnova automaticamente al costo di 9,99 € al mese. Puoi disdire quando vuoi. Ricorda, il codice è personale e puoi utilizzarlo entro il 21/12/2018”.

DAZN, trucchi per abbonamento gratuito

Sempre in un’ottica di marketing, di volta in volta Dazn stringe accordi commerciali con le compagnie telefoniche. Come nel caso per esempio dell’accordo raggiunto con Tim: “2 mesi di DAZN ai clienti di TIM Party”.

C’è chi invece sfruttando l’opzione del primo mese gratis adopera meccanismi per usufruire del servizio mettendo in piedi una sorta di raggiro. Come? Utilizzando di volta in volta dati diversi. In pratica ogni mese procedono alla registrazione con l’inserimento di un indirizzo e-mail e coordinate bancarie diverse. Il trucco per evitare il costo dell’abbonamento prevede il ricorso a siti con generatori di account mail e di coordinate bancarie non reali in maniera da poter ricevere pacchetti mensili gratuiti senza mai effettuare l’abbonamento.

