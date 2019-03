Papa Francesco: età, frasi, biografia e salute. Le curiosità di Bergoglio Biografia Papa Francesco e curiosità

Qualche giorno fa in questo nostro articolo vi abbiamo raccontato delle condizioni di salute di Papa Benedetto XVI, il Papa emerito che attualmente vive nel monastero Mater Ecclesiae dopo la rinuncia al ministero petrino. Di seguito invece ci soffermeremo su Jorge Mario Bergoglio: è nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936. Suo padre, Mario Jose, è stato ferroviere mentre sua madre Maria Sivori è stata casalinga. La coppia ha avuto in totale cinque figli, compreso colui che nel 2013 è diventato Papa.

Come si intuisce dal cognome, la famiglia ha origini italiane ed in particolare arriva da Portacomaro, in provincia di Asti.

Papa Francesco, passioni e curiosità

Bergoglio in giovane età ha subito l’asportazione di un polmone necessaria a seguito di un’infezione alle vie respiratorie. Viene ordinato sacerdote il 13 dicembre 1969. Prima di allora la sua vita è simile a quella di molti altri ragazzi argentini. Diplomato perito chimico, anni dopo ha raccontato di aver avuto un rapporto sentimentale con una ragazza “del gruppo di amici con i quali andavamo a ballare”. Tra le sue maggiori passioni c’è appunto quella per il ballo, il tango in particolare, ed il tifo per la squadra di calcio del San Lorenzo.

Come sta Papa Francesco

Bergoglio ama la semplicità ed è sempre stato molto attento agli ultimi. Tra le prime frasi pronunciate da Pontefice ce n’è una che ha rivelato molto del carattere di Papa Francesco. “Fratelli e sorelle buonasera, voi sapete che il dovere del Conclave era di dare un vescovo a Roma e sembra che i miei fratelli cardinali siano andati a prenderlo quasi alla fine del Mondo….ma siamo qui”.

In questi anni si è frequentemente parlato della sua salute. Le condizioni di salute di Papa Francesco non destano particolare preoccupazione nell’equipe medica che lo segue. Questo malgrado l’età e il frequente dolore alla sciatica.

Nel mese di ottobre 2018 si è saputo di una caduta. A riferire l’accaduto è stato il direttore della sala stampa vaticana Greg Burke “nel tornare a Santa Marta è inciampato ed è caduto”.

