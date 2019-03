Accise benzina Italia 2019: aumento in Legge di Bilancio sui carburanti Tabella aumento accise carburanti 2019

Accise benzina Italia 2019: non ci sarà l’annunciato taglio. Alla luce della manovra votata dal Parlamento, il governo in carica non riuscirà almeno nell’immediato a dare seguito a quella che era stata una delle promesse fatte in campagna elettorale dal leader della Lega Matteo Salvini. L’attuale ministro dell’Interno e vicepremier del Governo Conte ha ammesso di non essere riuscito a promettere l’impegno rinviando di fatto l’appuntamento col taglio delle accise.

Accise benzina, Salvini promette di “portare a casa il risultato nel 2019”

Di seguito le parole di Matteo Salvini: “Togliere le accise più vecchie non siamo riusciti a farlo, mi riprometto di portare a casa questo risultato nel 2019, siamo riusciti soltanto a bloccare ulteriori aumenti. Ma le accise che risalgono a 20, 30, 50 anni fa sono fuori dal mondo. Ammetto che in sei mesi non sono riuscito a fare tutto quello che mi ero proposto, ma è uno stimolo a fare ancora meglio”.

Accise benzina, il commento dall’opposizione di Giorgia Meloni

Intanto dall’opposizione coglie l’occasione per affondare il colpo la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che ha commentato così l’azione del Governo: “La manovra del governo prevede un aumento delle accise di 400 milioni solo nel 2020. Tanto perché dovevano essere cancellate nel primo consiglio dei ministri…”.

Accise benzina, punto interrogativo dal 2020 in poi

Ricapitoliamo la questione in maniera sintetica. Salvini prima del voto ha promesso di tagliare le tasse sulla benzina in occasione del “primo Consiglio dei Ministri”. Di fatto i margini economici abbastanza stretti con i quali ogni governo è costretto a fare i conti a causa dell’alto debito pubblico ha reso impossibile dare seguito al taglio promesso. Ma per un anno, se è vero che non diminuiranno, è anche vero che non aumenteranno. Ma cosa succederà per il 2020? Con l’ultima versione approvata della legge di bilancio il governo ha sterilizzato sia le clausole di salvaguardia dell’Iva che quelle delle accise. Il rischio è che dal 2020 possano addirittura aumentare.

Per garantire la clausola di salvaguardia (che, ricordiamo, rientra nell’accordo tra Governo italiano e la Commissione Europea) ci sono 400 milioni in più dalle accise sui carburanti per il triennio 2020-2022.

