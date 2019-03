Maurizio Battista: moglie, età e figli. La carriera del comico Chi è Maurizio Battista e carriera del comico

Battute salaci e divertenti scenette comiche. Così si presenta Maurizio Battista, artista che da anni diverte ed intrattiene il pubblico italiano. Arrivato al successo grazie ad una satira che trae origine dall’osservazione ed analisi della realtà, prende spesso di mira, senza mai essere offensivo, i comportamenti delle donne nella vita quotidiana. Inoltre di frequente nei suoi sketch comici ironizza su curiosi annunci ed articoli di giornale realmente pubblicati.

Maurizio, sempre pronto a mettersi in gioco, di recente ha provato l’esperienza del Grande Fratello VIP. Inaspettatamente poi il comico ha abbandonato il reality show perché sentiva troppo la mancanza della sua famiglia.

Ma cosa sappiamo della vita di Maurizio Battista?

Biografia e carriera di Maurizio Battista

Maurizio nasce il 29 giugno del 1957 a Roma nel quartiere di San Giovanni. L’uomo coltiva fin da subito la passione per l’arte ed inizia già nel 1978 a fare teatro e spettacoli comici. Tuttavia il debutto in televisione avviene 10 anni dopo quando partecipa alla decima edizione di Fantastico con Massimo Ranieri, Anna Oxa e Giancarlo Magalli. Raggiunta la notorietà con il varietà televisivo, nei primi anni ‘90 Pippo Baudo lo sceglie come comico nel programma di Rai 1 Partita doppia.

A questo punto Maurizio decide di concentrarsi sulla carriera d’attore ed ottiene una parte nel film per la tv Caramelle. Dopo questa esperienza, nel ‘96 partecipa al Dopofestival di Sanremo e nel ‘99 approda all’emittente privata Europa 7. Qui Maurizio mostra tutta la sua verve comica prendendo parte allo show satirico Seven Show e contemporaneamente riprende gli spettacoli teatrali.

Dunque maturo e sicuro delle sue capacità nel 2001 al Teatro Sistina va in scena il suo primo show Vatte a fidà che ottiene un grande successo. Da questo momento il comico alterna impegni televisivi con il teatro. Maurizio nel 2007 cambia di nuovo emittente e partecipa su LA7 al programma Assolo per poi approdare su Rai 2 con il suo show Era meglio da piccoli.

Maurizio Battista da Colorado a Zelig ed il Grande Fratello VIP

Abituato ai cambiamenti nel 2004 passa a Mediaset e partecipa al programma comico Colorado. Maurizio energico e vitale non si ferma mai e in questo stesso periodo conduce anche un’edizione di Buona Domenica e Quelli che il calcio. Il successo del comico non si arresta e l’artista passa da un programma all’altro riscuotendo ottimi risultati. Dal 2009 al 2011 conduce su Rai 2 per tre edizioni il suo show Sempre più convinto e successivamente prende parte a Voglia d’aria fresca. Maurizio al passo con i tempi è stato anche uno dei concorrenti di Ballando con le stelle.

Dopo gli show Il mio secondo matrimonio e Tutte le strade portano a… nel 2014 conduce Striscia la notizia con Leonardo Pieraccioni. Il 2016 è l’anno di Zelig mentre nel 2018 è stato uno dei concorrenti più amati della terza edizione del Grande Fratello VIP. Maurizio ha deciso improvvisamente di lasciare il reality show perché sentiva troppa nostalgia della sua famiglia. Ma chi è la dolce metà del comico romano?

Maurizio Battista: i due matrimoni e i figli

Non deve essere facile gestire i rapporti sentimentali per un uomo sempre impegnato tra uno spettacolo e l’altro. Maurizio ha alle spalle ben due matrimoni. Dal primo sono nati Federica e Simone. Purtroppo nonostante il grande sentimento i due coniugi dopo alcuni anni hanno divorziato.

Maurizio ha poi conosciuto quella che è attualmente la sua compagna a teatro mentre stava ancora con la sua seconda moglie. Tuttavia la storia d’amore con Alessandra è iniziata solo dopo la fine del secondo matrimonio.

La rabbia di Alessandra e la figlia Anna

La relazione ha scatenato subito forti polemiche poiché i due hanno una grossa differenza d’età. Nel 2016 dal loro amore è nata Anna regalando una gioia immensa ai suoi genitori. Il nome della piccola è stato scelto in onore della madre di Maurizio che si chiamava così e purtroppo è scomparsa quando l’artista aveva solo 20 anni.

Dopo una piccola crisi coniugale, Maurizio ed Alessandra sembrano felici insieme e la famiglia sostiene il comico in tutte le imprese che affronta. Anche nel caso del Grande Fratello, Alessandra ha spesso comunicato al compagno il suo sostegno e addirittura si è detta arrabbiata per la decisione di Maurizio di abbandonare il reality show.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM