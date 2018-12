Roberto Giacobbo: altezza, moglie e figli. La carriera del presentatore



Misteri ed enigmi sono il pane quotidiano di Roberto Giacobbo. Il giornalista e conduttore televisivo da anni indaga sui segreti e gli eventi inspiegabili del mondo antico e moderno ed è stato anche docente di Teoria e tecnica dei nuovi media alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Ferrara. Lo scrittore nel corso del tempo si è messo in gioco anche in programmi diversi dal suo ambito di studio partecipando a Pechino Express e prendendo parte alla web series Lost in Google.

Le sue trasmissioni sono caratterizzate dal desiderio di spingersi oltre i limiti imposti dal pensiero comune ed indagare tutte le piste possibili senza pregiudizi e barriere ideologiche. Resosi noto ai più con il programma Voyager, è tornato in televisione con Freedom- Oltre il confine, programma innovativo soprattutto dal punto di vista tecnologico.

Anche la vita sentimentale è legata al suo lavoro dato che ha conosciuto il grande amore proprio in occasione di un impegno professionale. Ma cosa sappiamo della carriera e della vita privata di Roberto Giacobbo?

Altezza, età, peso e carriera di Roberto Giacobbo

Quasi due metri di altezza per circa 90 kg. Queste le caratteristiche fisiche di Roberto Giacobbo. Il presentatore nasce a Roma il 12 ottobre del 1961 sotto il segno zodiacale della Bilancia. Trascorre l’infanzia e l’adolescenza in Veneto a Bassano del Grappa città natale del padre e frequenta il liceo scientifico. Da ragazzo gioca nella squadra di basket della scuola e dopo il diploma partecipa ad alcuni programmi radiofonici fino ad arrivare ad RDS. Intanto il conduttore non abbandona gli studi e si laurea in Economia e Commercio.

Il debutto vero e proprio in televisione arriva nel ‘97 con programmi sui misteri che poi lo renderanno famoso al grande pubblico. Roberto dopo aver scritto la serie di Misteri e Numero Zero, cura lo speciale Dario Fo- un giullare alla corte del Nobel. In questi anni alterna programmi televisivi a spettacoli teatrali senza mai fermarsi. Nel 2000 realizza La macchina del tempo condotta da Cecchi Paone che si rivela un grande successo. Il suo volto si lega indissolubilmente al mistero con il programma Stargate – Linea di confine scritto insieme alla moglie Irene Bellini.

Roberto Giacobbo da Voyager a Freedom

Già conosciuto da molti telespettatori, Roberto diventa uno dei presentatori più famosi quando nel 2003 conduce Voyager su Rai 2. Anche quest’ultima trasmissione tratta di enigmi, eventi inspiegabili e misteri. Giacobbo in tutti questi anni si è dedicato anche all’attività editoriale, pubblicando alcuni libri che costituiscono la summa dei suoi studi.

Dopo essere stato nominato nel 2009 vicedirettore di Rai 2, nel 2018 passa ufficialmente a Mediaset con il nuovo programma in onda su Rete 4 Freedom – Oltre il confine. Pur essendo molto impegnato, Roberto ha trovato l’amore proprio grazie al lavoro e con la moglie Irene ha creato una bellissima famiglia.

Roberto Giacobbo: la moglie e i figli

Roberto è sposato da molti anni con la sua con l’autrice televisiva Irene Bellini. I due si sono conosciuti sul lavoro e dopo ben otto mesi di corteggiamento da parte di Roberto, la bella Irene ha ceduto.

La coppia si è poi sposata e dalla loro unione sono nate tre splendide figlie che adesso hanno rispettivamente venti, diciotto e quindici anni. Inoltre la secondogenita Giovanna lavora come modella.

