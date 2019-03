Buona domenica 2019: immagini e frasi da inviare su Whatsapp Auguri buona domenica, le frasi

È (anche) il titolo di un famosissimo brano di Antonello Venditti. Pubblicato nel settembre dell’ormai lontano 1979, la canzone ha dato il titolo ad un album del cantautore romano ed è ancora oggi un brano molto conosciuto. Anche perché viene citato spesso a proposito di un augurio che riguarda il giorno della settimana che per molti coincide col giorno di riposo. Il periodo a cavallo tra dicembre e gennaio con festività quali Immacolata, Natale e Capodanno è quello a maggior intensità di auguri. Ma l’augurio di una buona domenica resta il più diffuso durante l’anno.

In rete disponibili immagini di qualsiasi genere

Vediamo insieme quali possono essere delle modalità apprezzate per augurare Buona domenica a parenti, amici e conoscenti tramite Whatsapp. Certamente il modo migliore è farlo di persona. Ma se si è impossibilitati a raggiungere fisicamente le persone a cui vogliamo inviare gli auguri non ci resta che scegliere una delle tante opzioni a disposizioni.

Si possono scegliere, se non si decide di telefonare, delle immagini o delle frasi adeguate. Per quanto riguarda le immagini Internet offre una vastissima gamma. Basta cercarle tramite qualsiasi motore di ricerca scrivendo “buona domenica immagini” o “auguri buona domenica”. I risultati a disposizione sono tantissimi: si va dalle classiche immagini con tazzine di caffè o cornetti tipicamente mattutine ai motivi floreali. In tantissimi casi le immagini riportano frasi augurali con lo sfondo di paesaggi (mare, prati, montagne) o di simboli di amore come per esempio i cuori.

Frasi per augurare buona domenica

Dopo aver parlato delle immagini di seguito proponiamo alcune semplici frasi per un augurio domenicale.

“Buongiorno e soprattutto Buona domenica”.

“Sia per te e voi tutti una buona domenica, da trascorrere in compagnia della gioia dei tuoi cari”.

“Auguri di una domenica fatta di riposo….ma anche di sorrisi e di divertimento”.

“Sperando di farti cosa gradita, ti auguro una gran bella domenica”.

“Una buona domenica notte che sia di buon auspicio per una buon inizio settimana”.

