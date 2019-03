The Good Doctor 2: cast, trama e anticipazioni. Streaming e tv Anticipazioni The Good Doctor 2 e trama

Tra le tante novità Rai previste per il 2019 non poteva certo mancare The Good Doctor 2.

La serie televisiva ideata da David Shore approda finalmente su Rai 2 dopo essere stata trasmessa nel settembre 2018 negli Stati Uniti. Presto torneranno le avventure di Shaun Murphy, giovane e brillante medico affetto da autismo che grazie alle sue straordinarie capacità riuscirà a risolvere difficili casi medici. La prima stagione ha conquistato nella prima puntata ben cinque milioni di spettatori per poi assestarsi su di una media leggermente inferiore nei successivi episodi.

Punto di forza della serie è sicuramente la capacità di unire l’intrigo medico alle vicende personali del protagonista, costretto ogni giorno a combattere contro i pregiudizi dei suoi colleghi. Una storia di forza e coraggio quindi che non si abbandona mai al buonismo e alla facile commozione. La seconda stagione della fiction tornerà a seguire le vicende professionali e private del brillante Shaun Murphy. Ma quale sarà il cast e cosa succederà in The Good Doctor 2?

The Good Doctor 2: il cast e quando inizia in Italia

Come nella prima stagione anche The Good Doctor 2 avrà come protagonista assoluto Freddie Highmore nei panni del dottore Shaun Murphy. L’attore resosi noto al pubblico per la partecipazione alla Fabbrica di cioccolato e Spiderwick, recentemente ha interpretato il ruolo di Norman Bates in Bates Motel. Per la gioia dei fan dei medical drama, la fiction quest’anno potrà contare sulla presenza di Lisa Eldstein, attrice molto amata dal pubblico che per ben 7 anni ha interpretato il ruolo della direttrice sanitaria Lisa Cuddy in Dr. House.

La seconda stagione, composta da 18 episodi, è stata trasmessa negli Stati Uniti d’America sul canale ABC nel settembre 2018 ed arriverà su Rai 2 con due episodi a puntata a febbraio 2019. Per gli appassionati della fiction sullo stesso canale dal 28 dicembre 2018 fino al 1 febbraio 2019 andranno in onda le puntate della prima stagione della serie. Ma quale sarà la trama di The Good Doctor 2?

Anticipazioni e trama di The Good Doctor 2

La seconda stagione di The Good Doctor seguirà le indagini mediche del chirurgo Shaun Murphy. Negli episodi precedenti abbiamo visto il giovane medico autistico e con la Sindrome del savant che dopo un’infanzia dolorosa e travagliata, lascia la sua città natale per lavorare al dipartimento di chirurgia del San Jose St. Bonaventure Hospital. Il ragazzo anche in questa nuova stagione dovrà affrontare i pregiudizi dei colleghi e delle persone che lo circondano.

Shaun, grazie alla sua intelligenza e alla straordinaria memoria fotografica, dimostrerà come le debolezze possono trasformarsi in un punto di forza. A sostenere ed aiutare il ragazzo ci sarà il Dr. Aaron Glassman, primario dell’ospedale che conosce Shaun fin da quando era piccolo.

The Good Doctor 2: curiosità

In realtà The Good Doctor è un remake di una serie sudcoreana pluripremiata ed andata in onda nel 2013. Non a caso tra i produttori esecutivi della versione americana c’è Daniel Dae Kim, conosciuto dal grande pubblico come Jin di Lost.

Molto conosciuto è anche il regista della prima e seconda stagione di The Good Doctor, David Shore, che è anche l’ideatore del celebre medical drama Dr House.

