Italia's Got Talent 2019 cast, giudici e concorrenti. Quando inizia

Italia's Got Talent 2019: cast, giudici e concorrenti. Streaming e tv

Nuova edizione di Italia’s Got Talent 2019 da venerdì 11 gennaio su TV8 in prima serata alle ore 21:15. Un programma divertente che propone molte novità a partire dalla presenza di nuovi giudici. Insieme a Claudio Bisio e Frank Matano ci saranno Mara Maionchi, direttamente da X Factor, e Federica Pellegrini. Maionchi e Pellegrini prenderanno il posto di Nina Zilli e Luciana Littizzetto. La conduzione, anche per la prossima edizione e per il terzo anno consecutivo, è affidata a Lodovica Comello. Ogni concorrente avrà a disposizione 100 secondi nel corso dei quali dovrà dare del proprio talento.

Italia’s Got Talent 2019, finale il 22 marzo

La programmazione di Italia’s Got Talent 2019 prevede la messa in onda delle audizioni registrate in giro per l’Italia: le audizioni hanno “riempito di allegria, di arte e spettacolo i teatri di Ancona, Vicenza e Milano”. A seguire due semifinali e la finale che sarà trasmessa in diretta venerdì 22 marzo 2019.

Grande attesa per la prova tv della campionessa Federica Pellegrini. Rispetto agli altri giudici presenti nel cast della trasmissione è certamente la meno abituata a confrontarsi con le videocamere. Di seguito uno spot del programma diffuso tramite le pagine social di talia’s Got Talent.

Italia’s Got Talent 2019, dove rivedere le puntate trasmesse

Sul sito consultabile all’indirizzo http://italiasgottalent.it sono disponibili tutte le informazioni e le curiosità sulla trasmissione. Sempre dallo stesso sito sarà possibile rivedere le puntate già andate in onda.

Per esempio già a luglio è stata data la possibilità agli affezionati telespettatori del programma la possibilità di guardare “selezione di foto dei momenti migliori delle Audizioni”. E sempre dalla pagina dedicata al programma la produzione ha diffuso i dati geografici di chi ha partecipato alla fase di selezione.

“Le Audizioni di Italia’s Got Talent hanno come prevedibile chiamato a raccolta tantissimi talenti provenienti da Nord a Sud – 37% i concorrenti provenienti dal Nord, 30% dal centro, 25% dal Sud con la Lombardia tra le regioni più rappresentate”.

