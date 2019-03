Ezio Greggio: età, fidanzata e figli. Chi è Romina Pierdomenico Chi è la fidanzata di Ezio Greggio e vita privata

Sono state ragioni di cuore quelle per cui il noto conduttore tv Ezio Greggio è passato dall’Abruzzo prima di volare per una vacanza nei paesi caldi. Infatti l’attuale compagna del conduttore di Striscia la Notizia (programma in passato condotto da Michelle Hunziker) è di Vicoli, piccolo centro della provincia di Pescara. I due hanno trascorso il Natale in compagnia della famiglia di Romina Pierdomenico, modella giunta seconda al concorso di Miss Italia nell’anno 2012. A darne notizia è stato il quotidiano Il Centro che ha rilanciato tramite il proprio profilo twitter la foto di Greggio e Pierdomenico nei pressi del cartello col nome del centro abruzzese Vicoli

Ezio Greggio e il legame con Romina Pierdomenico

Nato il 7 aprile 1954 Ezio Greggio è stato legato per molti anni sentimentalmente a Isabel Bengochea. Dalla loro unione sono nati due figli, Giacomo e Gabriele. A seguire è stata Simona Gobbi la compagna di Ezio Greggio. Il quale ha ora pubblicamente reso noto il suo fidanzamento con Romina Pierdomenico che ha anche partecipato, oltre che a Miss Italia, come corteggiatrice al programma tv targato Mediaset Uomini e Donne. La modella ha 26 anni ed è quindi molto più giovane del conduttore.

A commentare il rapporto tra i due nelle ultime ore è stato il papà della modella che ha raccontato come ha appreso del nuovo fidanzata della figlia.

“Era il mese di giugno quando io e mia moglie andammo a trovare Romina a Milano e ci disse che aveva iniziato una relazione con un uomo molto più grande di lei. Mia figlia è una bravissima ragazza, e nel mondo scintillante e a volte spietato dello spettacolo che lei frequenta, un genitore non può che sperare che abbia accanto un uomo che la ami e la rispetti. Quando in seguito mia figlia ci fece conoscere Ezio, sinceramente non ce lo aspettavamo”.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM