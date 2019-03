Sergio Mattarella: moglie, età, nipoti e figli. La carriera politica Biografia e vita privata del Presidente della Repubblica

Eletto il 31 Gennaio del 2015 si appresta a compiere il terzo anno di mandato sui sette previsti dalla Costituzione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è inoltre pronto al discorso di fine anno che raccoglierà circa 6 milioni di italiani davanti agli schermi. Vediamo nello specifico alcuni dettagli sul 12° Presidente della Repubblica italiana.

Sergio Mattarella: la carriera politica e il forte senso delle istituzioni

Che fosse un uomo delle istituzioni lo si era capito già da tempo. Non è stata di certo la carica di PdR a svelarcelo. Ma qual è la biografia completa del Presidente? Nato a Palermo il 23 luglio del 1941 si è laureato nel 1964 all’Università “La Sapienza” di Roma in Giurisprudenza con una tesi sulla “funzione di indirizzo politico”. Nel 1967 è entrato a far parte dell’albo degli avvocati del Foro di Palermo. È stato professore di diritto parlamentare fino al 1983 all’Università di Palermo, nello stesso anno è entrato in aspettativa perché è divenuto membro della Camera dei Deputati.

Le pubblicazioni e l’attività scientifica del Presidente hanno riguardato temi inerenti al diritto costituzionale. Dal 1983 al 2008 ha fatto parte della Camera dei Deputati, lo schieramento di cui ha fatto parte è quello della Democrazia Cristiana. Conclusa l’attività politica nel 2008, nel 2011 è stato eletto Giudice Costituzionale del Parlamento. È entrato a far parte della Corte Costituzionale ufficialmente l’11 ottobre del 2011.

Sergio Mattarella: la famiglia, l’età e i nipoti

Nel primo discorso che Mattarella tenne a Montecitorio tra i presenti vi erano i tre figli: Laura, Bernardo e Francesco. Accanto alla famiglia i nipoti del Presidente e Irma Chiazzese, vedova del fratello Piersanti Mattarella, vittima della mafia. Mattarella, anch’egli vedovo della sorella di Irma Chiazzese, Marisa.

Nonostante i suoi 77 anni, Sergio Mattarella ha dimostrato tanta lucidità in momenti in cui la classe politica si è fatta trovare impreparata. Il discorso di fine anno potrebbe essere uno dei più importanti di sempre. Dopotutto anche il governo si avvicina al primo anno di mandato e molto sta cambiando nel paese. Di certo si può essere sicuri della funzione di rappresentanza che questo PdR svolge nei confronti di tutto il popolo italiano, della sua integrità morale e della temperanza dimostrata a più riprese.

