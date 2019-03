Amadeus: altezza, moglie e figli, la carriera televisiva. Ecco chi è Chi è Amadeus e vita privata

È probabilmente tra i conduttori più simpatici della televisione. Il pubblico lo ama e nel corso della sua carriera televisiva ha condotto numerosi programmi. Il suo nome d’arte è Amadeus, ma chi è fuori dagli studi televisivi? Quando è iniziata la sua carriera? Questa ed altre curiosità le potrete scoprire qui. Vediamo i dettagli.

Amadeus: la carriera televisiva

Il nome completo è Amedeo Umberto Rita Sebastiani, nasce a Ravenna il 14 settembre 1962 da Antonella e Corrado Sebastiani, il padre ha origini palermitane. Per motivi di lavoro la famiglia si trasferisce a Verona, come lo zio anche il padre è cavallerizzo. Amedeo matura la passione per l’equitazione, dopo la scuola dell’obbligo lavora tra bar e discoteche dove esercita la professione di disc jokey. Il conduttore ha prestato anche servizio militare a San Giorgio a Cremano. Gli inizi della sua carriera risalgono agli anni della Radio, a Radio Verona e poi all’Arena si propone a Claudio Cecchetto. Al debutto su radio Deejay veste i panni del disc jokey, qui conosce altri personaggi che diventeranno famosi come Fiorello, Jovanotti. Nel biennio successivo al 1994 è tra gli speaker di punta di Radio Capital. In questo periodo c’è un altro grande esordio ovvero quello di Gerry Scotti. Il conduttore esordisce poi in Rai dove raccoglie discreti successi, anche alla Mediaset raggiunge una discreta notorietà. Dal 1999 ritorna in Rai dove colleziona record di ascolti, rimane in Rai fino al 2006 per poi passare fino al 2008 con la Mediaset, conduttore e azienda televisiva saranno legati per due anni attraverso un contratto milionario.

Sergio Mattarella: moglie, età, nipoti e figli. La carriera politica

Amadeus: la vita privata

La sua parentesi nel 2008 con Mediaset si arresta dopo buoni ascolti. Il ritorno in Rai continua sino ad ora, per il 2018-2019 condurrà i seguenti programmi: I soliti ignoti, Stasera tutto è possibile, L’Anno che verrà e Ora o mai più. Per quanto concerne la sua vita privata: è stato sposato con Maria de Martino dal 1993 al 2007, il testimone di nozze è Fiorello. Dal matrimonio nasce, nel 1997, Alice. Nella seconda relazione, quella con Giovanna Civitillo, ballerina e showgirl italiana, conosciuta durante il programma L’eredità, nasce nel 2009 il figlio José Alberto, nello stesso anno i due sono convolati a nozze. Amedeo Sebastiani ha 55 anni ed è alto 183 cm e pesa 81 chilogrammi. Il nome del secondo figlio deriva dalla sua passione per l’Inter e in particolare per l’allenatore José Mourinho.

Francesco Somma

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM