Giampiero Galeazzi: malattia, figli ed età. Che fine ha fatto oggi Come sta Giampiero Galeazzi e malattia

Entrato in studio in sedia a rotelle ha affermato: “mi mancano da fare bene gli ultimi 50 metri“. Un diverso ma sempre autentico Giampiero Galeazzi è entrato su una carrozzina nel salotto di Domenica In da Mara Venier. La commozione in studio era palpabile, ma cosa è successo al giornalista? Scopriamo la malattia e riviviamo le tappe più importanti della sua carriera.

Giampiero Galeazzi malattia: ha il diabete, nessun Parkinson

Il conduttore e giornalista è apparso sporadicamente negli ultimi mesi. Ha affermato di avere solo il diabete e non il Parkinson come invece circolato in rete. La padrona di casa Mara Venier si è lasciata andare in preda alle emozioni, ha abbracciato il giornalista e lo ha coinvolto nella lettura dell’oroscopo. Proprio in questo momento Galeazzi è apparso maggiormente debilitato. Anche il web si è stretto attorno al giornalista, alcuni hanno rilasciato tweet di affetto. C’è chi ricorda la sua autoironia e le telecronache piene di pathos.

Amadeus: altezza, moglie e figli, la carriera televisiva. Ecco chi è

Giampiero Galeazzi: la grande amicizia insieme alla Venier, i programmi condotti assieme

Mara Venier e “il Bisteccone” nazionale hanno condotto insieme numerose edizioni di Domenica In. Proprio negli stessi studi è stato coniato il soprannome del giornalista. Galeazzi si è detto felice di aver fatto questo percorso di vita. In occasione del suo settantesimo compleanno, tutti i colleghi e gli amici gli avevano reso omaggio in una serata bellissima fatta di canzoni, auguri e abbracci sinceri. Le condizioni del Bisteccone risultano tuttavia molto incoraggianti. Galeazzi conserva la lucidità che lo ha sempre contraddistinto sin dai tempi delle telecronache olimpiche nell’ambito del canottaggio con i fratelli Abbagnale. Tutto il mondo dello spettacolo, assieme a quello sportivo e non solo si augura di vederlo più spesso in queste apparizioni televisive.

Francesco Somma

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM