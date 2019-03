Calendario astronomico 2019: eclissi lunare, solare e Mercurio. Gli eventi imperdibili Eclissi lunare e solare 2019: i giorni

Anche nel 2019 si potrà assistere a diversi eventi astronomici di livello, come ad esempio eclissi, allineamenti planetari, comete e non solo.

Per gli appassionati del genere, in questo articolo andremo a proporvi gli eventi principali che avverranno in questo nuovo anno a cui si potrà assistere.

LEGGI ANCHE: Ultima Thule: fly-by New Horizons Nasa, data, orario e dove vedere

Calendario astronomico 2019: gli eventi principali dell’anno

1) Eclissi della super luna di sangue: si tratta dell’evento più atteso dell’anno. Durante la notte tra il 20 e 21 gennaio, avverrà la prima e unica eclissi lunare del 2019. Il satellite si tingerà completamente di rosso e sarà possibile ammirare questo evento – della durata massima di circa cinque ore – nei cieli di Nord e Sud America e dell’Europa. La fase totale, quando la luna si tingerà completamente di rosso, durerà circa un’ora; la prossima eclissi lunare visibile avverrà il 26 maggio del 2021.

2) Lo sciame meteorico delle Eta Acquaridi: questo evento, il più bello dell’anno di questo genere, avverrà tra il 6 e 7 maggio. Il suddetto sciame meteorico illuminerà completamente il cielo e sarà godibile appieno nell’emisfero sud del pianeta. In totale ci saranno una sessantina di meteore all’ora, ma quelle visibili dal nostro emisfero – ovvero quello nord – saranno soltanto la metà.

3) L’eclissi totale del Sole in Sud America: il 2 luglio, dai cieli sudamericani, si potrà assistere all’eclissi totale del sole, quando il giorno si trasformerà in notte in parte della macroregione americana. Il meglio dell’eclissi avverrà solamente nei cieli sopra le zone inabitate dell’Oceano Pacifico, mentre dalle persone sarà visibile soprattutto in una zona compresa tra Cile ed Argentina, chiamata fascia di totalità. Invece nel resto del Sud America si potrà assistere solo ad un’eclissi parziale di sole. La successiva eclissi totale solare avverrà il 14 dicembre 2020 nella stessa zona.

4) Lo sciame meteorico delle Perseidi: in piena estate, precisamente nella notte tra il 12 e 13 agosto, ci sarà il picco dello sciame meteorico delle Perseidi. Considerato uno dei più belli, dovrà però dividere la scena con la luna piena. Questo evento potrà essere visto anche senza attrezzature di qualunque genere ed anzi, è consigliato proprio non usarne.

5) Il passaggio di Mercurio davanti al Sole: l’11 novembre ci sarà il raro transito del pianeta Mercurio davanti al Sole. Per godere di questo spettacolo, bisognerà munirsi di un filtro solare per poter così evitare dei danni permanenti alla vista. Il prossimo passaggio identico avverrà solamente il 13 novembre del 2032.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM