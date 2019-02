Elena Sofia Ricci: marito, sorella e figli | Che Dio ci aiuti 5 Chi è Elena Sofia Ricci e vita privata

Elena Sofia Ricci risulta tra le più note attrici italiane. Nata a Firenze nel 1962 (56 anni), Elena entra molto presto nel mondo dello spettacolo grazie alla sua passione per la recitazione che la fa debuttare prima a teatro e poi al cinema.

La vita privata di Elena Sofia Ricci

Probabilmente il suo amore per la recitazione è stato alimentato anche dalla famiglia. Elena Sofia Ricci è infatti figlia di Elena Ricci Poccetto, scenografa, e Paolo Barucchieri, storico dell’arte. L’attrice, che ad oggi vive una vita all’apparenza molto serena con il marito Stefano Mainetti, ha raccontato di aver attraversato tanti momenti di tristezza e difficoltà nel suo passato. La separazione dei genitori in età adolescenziale, infatti, fece soffrire Elena. In una vecchia intervista, la donna disse di aver dovuto seguire un lungo e faticoso percorso di psicoanalisi per liberarsi di tutto il malessere interiore. Nonostante i periodi tormentati, Elena ha dichiarato di essere sempre riuscita ad alzarsi diventando più forte di prima, il che la rende una donna grande sia fuori che dentro il set.

Elena Sofia Ricci è mamma di due ragazze. La prima figlia, Emma, è nata nel 1996 dalla grande relazione d’amore con Pino Quartullo, attore e regista. La seconda figlia invece, Maria (2004), è frutto dell’amore con il marito Stefano Mainetti, direttore d’orchestra e compositore oltre che autore di colonne sonore, cui l’attrice è ancora legata.

La carriera di Elena Sofia Ricci e l’arrivo di “Che Dio ci aiuti”, la quinta stagione

Suor Angela sta per tornare. Dopo due anni di attesa, infatti, Che Dio ci aiuti torna in tv su Rai 1 con la quinta stagione e gli autori svelano la data di messa in onda: il 14 febbraio 2019. Sebbene vi siano stati diversi cambiamenti nel cast, Elena Sofia Ricci nei panni dell’amata impicciona Suor Angela non poteva mancare. L’attrice torna a recitare sul set dopo la morte della madre e rivela di aver scoperto la fede proprio grazie alla fiction e al periodo trascorso in convento per capire la vita vera delle suore: “Pregando ho scoperto che parlare con Dio mi infondeva serenità. Grazie a suor Benedetta ho scoperto che la mia vita, più vicina a Dio, è migliore e meno difficile nei momenti duri come la scomparsa di mamma”.

