Marcella Bella: età, canzoni e fratello. Chi è la coach | Ora o mai più Carriera e vita provata Marcella Bella

Giuseppa Marcella Bella, in arte Marcella Bella, è nata a Catania il 18 giugno 1952. La sua carriera è iniziata negli anni Settanta e ancora oggi è in movimento sebbene abbia subito una scossa d’arresto. Nel 2010, infatti, Marcella si allontana dal mondo della musica e spiega a La Repubblica delle Donne il motivo di tale gesto:” Mio fratello Gianni – che è autore di quasi tutte le mie canzoni – è stato colpito da un ictus che non gli permette di parlare più come prima[…] Ora sta meglio, ma fu un momento molto difficile per tutta la mia famiglia”.

Il successo di Marcella Bella

Inizia a cantare giovanissima, a tredici anni, partecipando al Festival degli sconosciuti di Ariccia nel 1965. Da allora ha inizio la sua carriera piena di successi. Tra questi sono sicuramente da ricordare Io domani, classificatasi prima al Festivalbar nel 1973, Montagne Verdi, con la quale si classificò al quarto posto a Canzonissima e Nell’Aria. Scritta nel 1983 quest’ultima è ancora oggi considerata una colonna portante della musica. Marcella Bella ha partecipato ben otto volte al Festival di Sanremo (clicca qui per sapere tutti i dettagli sull’ultima edizione), l’ultima delle quali con l’amato fratello Gianni, ma non è mai riuscita ad aggiudicarsi la vittoria.

Il ritorno sulle scene

Dopo un periodo di pausa che la cantante dedica alla famiglia e al fratello, Marcella Bella ritorna dal pubblico che non l’ha mai dimenticata. Il 2017 ridà la scossa alla sua carriera. Il 26 maggio esce in versione download il singolo Non mi basti più, scritto e prodotto da Mario Biondi e fortemente caratterizzato da una sonorità disco anni ’70 che ci riporta agli esordi della giovane Marcella. Il 29 settembre, invece, viene pubblicato il nuovo album Metà amore metà dolore, composto da otto brani inediti più due remix (anche qui troviamo la partecipazione di Mario Biondi).

A giugno del 2018 veste i panni di coach. Partecipa infatti al programma condotto da Amadeus Ora o mai più, talent per le stelle della musica dimenticate, in qualità di maestra assieme a Loredana Bertè, Patty Pravo, Red Canzoni, Marco Masini, Orietta Berti, Michele Zarillo e Fausto Leali.

