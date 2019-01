Francesca Chillemi oggi: età, figli e altezza | Che Dio ci aiuti 5 Chi è Francesca Chillemi e vita privata

Presentata al grande pubblico come Miss Italia nel 2003, Francesca Chillemi è un’attrice particolarmente amata dai telespettatori. Nata a Barcellona Pozzo di Gotto il 25 luglio 1985, Francesca è la tipica bellezza mediterranea ma non solo.

Francesca Chillemi ne ruolo di Azzurra Leonardi e il successo

Il 14 febbraio 2019 torna la serie tv Che Dio ci aiuti 5 ed è confermata ufficialmente la presenza dell’attrice Francesca Chillemi, ritenuta fondamentale per il successo della fiction. Nonostante viva a New York l’attrice non ha voluto rinunciare alla serie di Rai 1 e alla “pazzeschissima” Azzurra che le ha regalato la fama. Il personaggio di Azzurra ha infatti caratterizzato la carriera di Francesca sebbene abbia recitato anche in altri ruoli. La possiamo ricordare, infatti, sia nella serie Carabinieri che in Braccialetti Rossi. Nel mese di marzo è inoltre uscita nelle sale la pellicola Puoi baciare lo sposo in cui è protagonista assieme a Diana Del Bufalo. Quella con Diana è un’amicizia vera e le due sono ora anche protagoniste di una serie web che sta spopolando in rete dal nome Diana e Francesca, in cui inscenano scene divertenti di vita quotidiana.

Che Dio ci aiuti 5, cosa accade ad Azzurra?

A causa degli eventi che accadranno e alla scoperta di essere la madre di Emma, Azzurra attraversa uno stato di maturazione. Cercando di porre un rimedio ai suoi errori la giovane si sposerà con Guido e cercherà di far fronte ai nuovi avvenimenti. Immutabile e insostituibile rimarrà invece la sua presenza all’angolo del Convento.

La vita privata di Francesca Chillemi

Nella vita reale Francesca convive con il compagno Stefano Rosso da cui ha avuto da poco una figlia, la piccola Rania, nata il 22 febbraio 2016. La relazione con Stefano, figlio dell’imprenditore veneto Renzo Rosso, dura ormai da tempo ma al momento seppur innamoratissimi i due non pensano al matrimonio. In un’intervista a Grazia Francesca spiega il perché:” Penso che il matrimonio sia ormai superato in quasi tutto il mondo, quello che conta sono i principi: se non avessimo in comune quelli, non avremmo fatto una figlia. Il mio sogno romantico era quello di avere una famiglia, non una bella festa di nozze”.

