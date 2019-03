Ponti e vacanze 2019: Pasqua, 25 aprile e 1 maggio. Ecco il calendario Giorni festa e ponte Pasqua 2019

Un anno se ne va e ne arriva subito un altro, nel frattempo, i festeggiamenti e le relative vacanze continuano (almeno per alcuni); detto ciò, quando si potrà tornare a riposare? Insomma, quali sono i prossimi ponti da sfruttare?

Ponti e vacanze 2019: cosa riserva il prossimo anno

Giorno 1 gennaio 2019 cade di martedì; dunque, in molti hanno avuto la possibilità di staccare sin da sabato 29, prendendo come giornata di ferie magari anche oggi lunedì 31 dicembre. Ben 4 giorni di relax. Tuttavia, le buone notizie, per il momento, finiscono qua; infatti, il 6 gennaio, cioè l’Epifania, cade di domenica. In pratica, si perde un possibile giorno di vacanza già con l’inizio del nuovo anno.

D’altra parte, incastrando bene permessi e ferie tra Pasqua e Primo Maggio si potrà arrivare persino a 12 giorni consecutivi di stop. Come? Basta guardare il calendario. Pasqua e Pasquetta, domenica 21 e lunedì 22 aprile, poi solo due giorni, 23 e 24 aprile, prima di arrivare a giovedì 25 aprile, festa della Liberazione. Aggiungendo alle ferie venerdì 26 aprile si è già a 9 giorni consecutivi di ferie. Così si arriva a domenica 28 aprile; servirebbero solo altri due giorni di ferie per giungere all’1 maggio, festa dei lavoratori.

Non si riparlerà di vacanze prima del 2 giugno che comunque cade di domenica: altra possibilità persa. Più avanti uno spiraglio di weekend lungo visto che il 15 agosto cade di giovedì. Stessa cosa per quanto riguarda l’1 novembre 2019; Ognissanti sarà di venerdì nel 2019. L’Immacolata, invece, ricorre di domenica.

Ponti e vacanze 2019: il calendario completo

1 gennaio 2019, Capodanno – martedì

6 gennaio, Epifania – domenica

21 aprile, Pasqua – domenica

22 aprile, Pasquetta – lunedì

25 aprile, festa della Liberazione – giovedì

1 maggio, festa del lavoro – mercoledì

2 giugno, festa della Repubblica – domenica

15 agosto, Ferragosto – giovedì

1 novembre, Ognissanti – venerdì

8 dicembre, Immacolata concezione – domenica

25 dicembre, Natale – mercoledì

26 dicembre, Santo Stefano – giovedì

31 dicembre, San Silvestro – martedì

