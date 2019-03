Fedez: altezza, età e figlio. La carriera e le canzoni più ascoltate Chi è Fedez e carriera

Se dovessimo stilare una classifica degli uomini più famosi del momento, sicuramente Fedez sarebbe tra i primi della lista. Il rapper in questi anni ha collezionato con i suoi brani tantissimi successi ed ha partecipato a trasmissioni televisive molte seguite dal pubblico italiano. Recentemente è stato anche uno dei giudici dell’edizione 2018 di X Factor 12 che si è conclusa con la vittoria del cantante Anastasio. Fedez ha conquistato il pubblico con le sue doti artistiche ed una personalità eclettica che non smette mai di stupire.

Come tutti i giovani, il cantante milanese utilizza tantissimo Facebook, Twitter ed Instagram. Infatti si è distinto anche per alcuni scontri avvenuti sui social network con personaggi famosi del mondo dello spettacolo e della politica come Barbara D’Urso, Matteo Salvini, Francesco Facchinetti e Maurizio Gasparri. Tra un brano di successo e l’altro, Fedez è riuscito a far breccia nel cuore della bellissima fashion blogger e modella Chiara Ferragni. Dal loro amore è nato Leone Lucia Ferragni che sta regalando gioie immense ai neo genitori. Dopo la nascita del piccolo, Fedez e Chiara hanno coronato la loro favola con un matrimonio da sogno.

Ma cosa sappiamo della vita privata e professionale del cantante milanese?

Fedez: altezza, peso, età e biografia

Federico Leonardo Lucia, questo il vero nome di Fedez, è alto 174 cm per appena 75 kg.

Il cantante nasce a Milano il 15 ottobre del 1989 sotto il segno zodiacale della Bilancia. Federico dopo aver trascorso l’infanzia e l’adolescenza a Buccinasco, abbandona il liceo artistico al quarto anno per dedicarsi completamente alla musica. Nel 2007 realizza il suo primo EP Pat-a-Cake e nel frattempo vince molte sfide di freestyle. Al 2010 risale il suo primo mixtape e alla sua realizzazione collaborano Maxi B, G. Soave ed Emis Killa. Successivamente Fedez abbandona il collettivo Blocco Records e in collaborazione con Dinamite e Vincenzo da Via Anfossi pubblica Diss-Agio suo terzo EP. Il cantante milanese conquista così il rispetto dei colleghi dimostrando le sue grandi capacità artistiche.

I primi singoli e gli album di successo di Fedez

Il 2011 è l’anno del suo primo disco in studio Penisola che non c’è. Sempre nello stesso anno esce anche il suo secondo disco Il mio primo disco da venduto prodotto dall’etichetta discografica la Tanta Roba di DJ Harsh e Gué Pequeno. All’album partecipano inoltre molti famosi rap italiani come Jake La Furia, Marracash e J-Ax.

Nel frattempo Fedez, cerca di acquisire maggiore visibilità tramite il proprio canale youtube in cui carica le sue esibizioni ed anche video divertenti. Nel 2012 duetta con Max Pezzali nella canzone Jolly Blu e conquista ben quattro nomination agli Mtv Hip Hop Awards. Raggiunge il grande successo duettando con Francesca Michielin in Dai cazzo Federico, Cigno Nero e Si scrive schiavitù si legge libertà.

Fedez: le canzoni più ascoltate e la nascita del primo figlio

Raggiunta la notorietà, FedeZ pubblica il suo terzo disco Sig. Brainwash- L’arte di accontentare che già nella prima settimana raggiunge il primo posto nella classifica italiana delle vendite. I singoli contenuti nell’album come Cigno Nero, Single a vita e Pensavo fosse amore e invece… portano il cantante a conquistare prima il disco d’oro e poi quello di platino. Da questo momento, il cantante firma la produzione di altri successi come Alfonso Signorini e Bocciofili. Successivamente fonda con il suo amico e collega J-Ax la Newtopia, una nuova etichetta discografica indipendente.

Nel 2014 partecipa come giudice al talent show X Factor e nel frattempo pubblica anche il suo quarto disco Pop-Hoolista che contiene singoli di successo come Veleno per topic, Generazione bho, Magnifico, L’amore eternit, 21 grammi, Beautiful Disaster e Non c’è due senza Trash. Fedez ha collaborato per questi brani con artiste molto famose come Francesca Michielin, Noemi ed Elisa. Negli ultimi anni è stato protagonista indiscusso della scena musicale italiana soprattutto con le canzoni contenute nell’album Comunisti con il rolex come Vorrei ma non posto, Senza pagare, Favorisca i sentimenti, Sconosciuti da una vita ed Italiana.

Inoltre il 2018 è stato anche l’anno di Prima di ogni cosa, commovente canzone dedicata al figlio Leone nato il 19 marzo 2018 per la gioia dei suoi genitori. Nel testo Fedez ha descritto l’immensa gioia e la paura che si prova nell’essere padre. Nel brano è presente anche la figura di Chiara Ferragni con cui il cantante ha coronato il suo sogno d’amore.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM