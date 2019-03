Mara Maionchi: età, tumore, figlie e marito. Cosa ha avuto la donna Chi è Mara Maionchi

Nata a Bologna il 22 aprile 1941 Mara Maionchi, 77 anni, è una produttrice discografica e un personaggio televisivo. Oltre al talento, il pubblico ama l’approccio ironico e dissacrante che caratterizza Mara. La partecipazione, infatti, a programmi come Celebrity Masterchef e X Factor, in cui la personalità della donna si è potuta mostrare interamente, le hanno dato una grande popolarità.

Chi è Mara Maionchi, storica giudice di X Factor

Studentessa non proprio modello, Mara Maionchi lascia gli studi nel 1959 e cerca di farsi strada nel mondo del lavoro. Dopo aver trovato impieghi saltuari, trova quello che le appartiene davvero e che diventerà la sua casa. Nel 1967 inizia a lavorare per la casa discografica Ariston Records. Otto anni dopo passa alla Dischi Ricordi prima come responsabile editoriale e poi come direttrice artistica: è qui che si occupa dei futuri grandi nomi della musica italiana e che vede decollare la sua carriera discografica. Aprirà poi assieme al marito Alberto Salerno due case discografiche: Nisa, nel 1983, celebre per aver lanciato un artista del calibro di Tiziano Ferro, e Non ho l’età nel 2006 in cui collaborano anche le figlie Giulia e Camilla.

Oltre al talento musicale in Mara Maionchi c’è anche tanta simpatia. Questo la porta a farsi conoscere anche sugli schermi prima con le ospitate a programmi come Amici e Io canto, ed in seguito come giudice al talent X Factor. Dalla prima partecipazione al talent show nel 2008 anche il personaggio di Mara, così come la sua carriera, prende il volo.

La famiglia e la malattia che toglie la certezza del domani

Sposata dalla fine degli anni ’70 con il discografico Alberto Salerno, Mara è mamma di due figlie, Giulia e Camilla, e ad oggi nonna di tre nipotini. La nota giudice di X Factor racconta per la prima volta della malattia nel 2015 in radio, dove dichiara di aver avuto due tumori al seno. Oggi, dopo quasi quattro anni, Mara dice di star bene anche se confida:” Questo è un problema che quando ti visita lascia sempre qualche perplessità. […] la nostra vita è da vivere insieme giorno per giorno, non sappiamo mai cosa accadrà, non c’è certezza del domani, bisogna godersi ogni ora fino alla fine”.

