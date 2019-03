Lodovica Comello: marito, età e altezza. Chi è a Italia’s Got Talent Chi è Lodovica Comello

A soli 26 anni, Lodovica Comello è una nota cantante, attrice e conduttrice televisiva italiana.

Come ha inizio il successo di Lodovica Comello

Lodovica Comello raggiunge la notorietà grazie a Francesca, personaggio che interpreta nella serie tv Disney Violetta. La giovane inizia infatti la sua carriera recitando nella serie televisiva spagnola per ragazzi dal 2012 al 2015. Nel frattempo inizia a pubblicare album e singoli che conquistano il pubblico più giovane. Il 2015 è un grande anno per Lodovica che intraprende il Lodovica World Tour (per la prima volta da solista), passando per molte città italiane ed europee e registrando il sold out nelle date di Roma e Milano. Nello stesso anno si cimenta nel ruolo di presentatrice. Infatti, è chiamata a condurre il programma Italia’s Got Talent dove conquista tutti con la sua semplicità e genuina simpatia.

Sulla spinta del successo, Lodovica Comello continua la sua carriera. Nel 2016 conduce su TV8 Singing in the car, il primo game show musicale a bordo di un’automobile, e il talent show Kid’s Got Talent assieme a Claudio Bisio. Successivamente prende parte al film Poveri ma ricchi con Christian De Sica ed Enrico Brignano. Nel febbraio 2017 raggiunge anche il Festival di Sanremo dove si posiziona dodicesima con Il cielo non mi basta (clicca qui, per tutte le ultime sul Festival)

Vita privata: il matrimonio con Tomas Goldschmidt

Lodovica Comello conosce il suo futuro marito, Tomas Goldschmidt, sul set di Violetta. Il giovane è infatti un produttore argentino con la quale Lodovica ha scelto di sposarsi giovanissima, a soli 24 anni. Al settimanale In Famiglia racconta della sua vita coniugale: “Sono molto romantica. Ogni giorno con Tommy per me è come il giorno di San Valentino. Lo ricopro sempre di attenzioni e mi piace essere a mia volta al centro dei suoi pensieri”. La cantante dichiara anche di aver sempre voluto mettere su famiglia, anche se al momento i figli possono aspettare:” Adesso non è nei nostri piani – ha confessato a Vero Tv – siamo concentrati sulla nostra carriera. Mi piace l’idea di una famiglia, ma al momento giusto, senza bruciare le tappe”.

