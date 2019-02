Toto Cutugno: età, figli e moglie. La Carriera del coach Chi è Toto Cutugno e carriera

Toto Cutugno nasce a Fosdinovo, in provincia di Massa-Carrara il 7 luglio 1943. Il padre è un maresciallo di marina, mentre la madre è una casalinga. Dopo la sua nascita la famiglia si trasferisce a La Spezia. Il padre, il quale suona la tromba come hobby, trasmette al figlio la passione per la musica al figlio: infatti a soli tredici anni partecipa ad un concorso regionale al quale si classifica terzo.

L’inizio della carriera di Toto Cutugno

Toto Cutugno negli anni ‘70 creò il gruppo “Albatros”, in cui suonava la batteria e cantava, e nel 1976 si classificò terzo al Festival di Sanremo con la canzone “Volo AZ504”. Il 1980 è l’anno che segna l’apice della sua carriera: scrive “Il tempo se ne va” per Adriano Celentano, il quale ha avuto un successo mondiale.

Il successo internazionale

Cutugno vince il Festival di Tokyo con la canzone “Francesca non sa” e il Festivalbar in qualità di autore del brano “Olimpic Games“, interpretato da Miguel Bosè. Nel 1983 debutta a Sanremo con “L’Italiano”. Il cantante è amato non solo in Italia ma anche in Russia, in cui vende milioni di copie e ogni suo concerto è sold out e in Francia. Nel 2005 torna al Festival di Sanremo, dove debutta accanto ad Annalisa Minetti con il brano “Come noi nessuno al mondo” ma arriva al secondo posto e nel 2010 si ripresenta con il singolo “Aeroplani”.

La malattia del cantante

Qualche anno fa Toto Cutugno ha avuto una grave malattia: un tumore alla prostata. Il cantante è stato salvato grazie ad un’operazione nel 2007. Cutugno ha nascosto il problema per diverso tempo e ha avuto il coraggio di parlarne solo nel 2010, convinto del fatto che questo episodio potesse dare supporto e aiuto a tutti coloro i quali hanno una brutta malattia.

Il matrimonio: una vita passata insieme

Toto Cutugno è sposato dal 1971 con Carla: non è conosciuta nel mondo dello spettacolo. Da questo matrimonio il cantante non ha avuto figli. Tuttavia sì ne ha avuto uno, Nicolò, da una precedente relazione. Il figlio oggi ha 27 anni.

